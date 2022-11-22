世足賽／21歲薩卡梅開二度 創英格蘭隊史最年輕紀錄

英格蘭2022卡達世界盃足球賽首戰對上伊朗隊，前2顆進球分別由19歲貝林翰、21歲薩卡踢進，貝林翰為隊史第2年輕的進球者，而薩卡則是隊史世界盃最年輕梅開二度球員。

英格蘭在2022卡達世界盃足球賽首戰以6比2擊退伊朗，收下勝利，而年輕球員表現出色，19歲貝林翰（Jude Bellingham）在第35分鐘門前接獲隊友蕭奧（Luke Shaw）傳中後頭槌破門，攻下英格蘭隊本屆世足賽第一分。

貝林翰7歲就加入伯明罕城（Birmingham City FC）青訓學院，他首度為伯明罕城隊出賽時，年僅16歲又38天，並在同年攻進首顆進球，雙雙改寫隊史最年輕紀錄，他的表現也開始受到各球隊關注。

貝林翰2020年7月從英冠的伯明罕城轉會進德甲勁旅多特蒙德（Borussia Dortmund），本屆世界盃之前，貝林翰在國家隊出賽17場，進球尚未開張。

這次世界盃則是貝林翰在國家隊生涯首顆進球，也是英格蘭隊史在世界盃第2年輕進球的球員，僅次於歐文（Michael Owen），而歐文1998年代表英格蘭出征世界盃時，當年僅有18歲。

除了貝林翰外，21歲的薩卡（Bukayo Saka）世界盃首戰第43分鐘凌空抽射，名列隊史第3年輕在世界盃進球的球員，下半場個人又踢進1球，一舉改寫英格蘭隊史世界盃梅開二度最年輕球員的紀錄。