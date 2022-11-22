世足賽／英格蘭首戰獲勝 球評：伊朗進2球不容易

中央社／ 台北22日電

英格蘭在2022卡達世界盃足球賽首戰以6比2擊退伊朗，儘管英格蘭順利拿下首戰勝利，但球評方靖仁認為，比數讓人吃驚，而伊朗能攻進2球，相對更不容易。

「三獅軍團」英格蘭這次世足賽與伊朗、美國和威爾斯同在B組，英格蘭首戰與伊朗交手，而剛開賽沒多久伊朗守門員貝蘭萬德（Ali Beiranvand）就傷退，由侯西尼（Hossein Hosseini）接替。

英格蘭前3顆進球分別由貝林翰（Jude Bellingham）、薩卡（Bukayo Saka）、史特林（Raheem Sterling）踢進，均是個人在世足賽生涯首顆進球，其中薩卡下半場又再進1球，而伊朗全場2顆進球皆由塔雷米（Mehdi Taremi）包辦，最終英格蘭以6比2勝出。

看到兩隊最終比分，前中華民國足球協會秘書長方靖仁賽後坦言很吃驚，他認為，除了英格蘭進6球外，伊朗能在英格蘭防守下，踢進2球更是相對不容易。

方靖仁表示，伊朗剛開賽策略主打密集防守，英格蘭則在兩翼組織突破做得不錯，但英格蘭第一顆進球，主要跟伊朗替補守門員侯西尼判斷瑕疵有關，造成伊朗後續想要得分，只能冒險進攻，形成較多的防守空檔。

英格蘭陣中19歲貝林翰、21歲薩卡首戰的表現，獲得方靖仁讚賞，他認為這2名年輕球員躋身先發名單，確實帶給英格蘭更有動能進攻方式，「不管在盤帶或短傳配合，其實這兩個人都滿活躍」。

英格蘭小組賽下一戰將對上美國，而伊朗將與威爾斯碰頭，方靖仁認為，兩隊各有隱憂，他指出，儘管看起來英格蘭是B組最強球隊，但面對攻擊較弱的伊朗仍失了2球，反觀伊朗藉此證明球隊仍有一定威脅性。

不過，伊朗守門員貝蘭萬德受傷，下一戰能否上陣仍是未知數，方靖仁認為，貝蘭萬德經驗豐富，若不能出賽，恐將影響伊朗隊戰力。

世足戰報 卡達世足

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