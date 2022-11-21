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世足賽／卡達難堪紀錄「全場0射正」 教頭坦言：開局太可怕
世足賽首戰昨晚正式開踢，地主隊卡達全場0射正【射正】踢出去的球往「球門範圍內」飛行，期間只要沒被對方守門員或最後一名後衛攔截就會直接得分的射門。、毫無攻勢，最終以0：2敗給厄瓜多，成為世足賽史首支開幕戰輸球的地主隊，卡達隊教頭桑切斯（Felix Sanchez）賽後除了恭賀對手外，也坦言球隊還有許多進步空間。
For the first time in the World Cup's 92-year history, the host nation have lost their opening game...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/UmhawHAGSV— Eurosport (@eurosport) 2022年11月20日
卡達打從一開賽就被厄瓜多輾壓，除了「守不住」以外，進攻端更是慘兮兮，全場0射正是繼1994年的美國後，首支0射正的地主隊。這也再度印證了亞洲足球在世界盃對南美洲球隊完全沒轍，據統計，亞洲隊伍近23次在世界盃交手南美洲隊伍的戰績為慘烈的1勝4和18負，唯一一勝是2018年俄羅斯世界盃，當時日本在小組賽以2：1擊敗哥倫比亞。
卡達隊教頭桑切斯坦言，球隊還有很大的進步空間：「我們還有很多改進的空間，或許是緊張或壓力，導致我們有個糟糕的開局，我們也將汲取教訓捲土重來。」
而開幕戰大展身手的33歲厄瓜多前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）疑似出現傷勢，對此主帥阿爾法羅（Gustavo Alfaro）認為他能在週五對上荷蘭的比賽回歸，瓦倫西亞也說：「醫生會對我進行檢查，希望我能趕上下場比賽。不過現在我已夢想成真，自從接受徵招開始，我就不斷地幻想著奪下開幕戰的勝利，今天我們也順利做到了。」
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