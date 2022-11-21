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世足賽／卡達出師不利 寫下主辦國首戰吞敗難堪紀錄

中央社／ 卡達豪爾20日綜合外電報導
世足主辦國卡達今天出師不利，0比2不敵厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。圖為厄瓜多瓦倫西亞（右）操刀12碼罰球，踢進本屆比賽第一球。 歐洲新聞圖片社
世足主辦國卡達今天出師不利，0比2不敵厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。圖為厄瓜多瓦倫西亞（右）操刀12碼罰球，踢進本屆比賽第一球。 歐洲新聞圖片社

主辦國卡達今天在世界盃足球賽出師不利，0比2不敵南美洲「高原殺手」厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。

卡達主場興致勃勃的球迷，開賽僅第3分鐘就受到震撼。厄瓜多國際賽得分王瓦倫西亞（Enner Valencia）球門前一記頭球破網，讓巴伊特體育場（AlBayt Stadium）全場卡達球迷鴉雀無聲，不敢置信；不過經由影像輔助裁判技術（Video Assistant Referees，VAR）判定越位不算，厄瓜多空歡喜一場。

但掌握多半攻勢的厄瓜多攻勢不斷，第16分鐘取得12碼罰球機會，瓦倫西亞操刀得手，踢進本屆賽事第一球。身為全隊唯一之前參加過世界盃（2014年，進3球）的老將，瓦倫西亞在這球之後於世足賽累計攻進4球，躍居隊史世足賽進球數第一人。33歲的他也成為世足開幕戰年紀最長的進球者。

狀態火熱的瓦倫西亞第31分鐘再度建功，門前接獲傳中後，頭錘將球頂進球門左下角，以2比0擴大領先差距。

上半場結束，厄瓜多完全壓制對手，掌握54%控球權，3次射正2度破網；卡達擁有46%控球權，2次射正皆無功而返。

效力土耳其聯賽俱樂部費內巴切（Fenerbahçe）的瓦倫西亞，這場比賽展現出色的無球跑動能力，上半場就為厄瓜多兩度進球，奠定勝基。

下半場卡達反攻無力，厄瓜多也未再入球，終場厄瓜多以2比0贏得首勝。

在世足過往歷史當中，從未有地主國在開幕戰落敗，今天卡達締造了一項臉上無光的紀錄。A組另外兩隊分別是塞內加爾與荷蘭，一般公認實力均高於卡達，卡達若無法在小組賽出線，將成為繼2010年的南非之後，第2支無緣晉級淘汰賽的主辦國。

卡達下場小組賽將於台灣時間25日晚間9時對上塞內加爾，厄瓜多則於26日零時遭遇「橘子軍團」荷蘭。

世足戰報 卡達世足

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