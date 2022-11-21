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世足賽／威爾斯明對美 B組晉級關鍵戰

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
等待逾一甲子 威爾斯暌違六十四年重返世足賽，陣中卅三歲貝爾是攻擊重心。（美聯社）
等待逾一甲子 威爾斯暌違六十四年重返世足賽，陣中卅三歲貝爾是攻擊重心。（美聯社）

卡達世足賽Ｂ組賽事今晚九點開踢，上屆闖進四強的「三獅軍團」英格蘭，將在分組賽首戰對決伊朗，儘管英格蘭一度受到傷兵困擾，仍待磨合找出最佳陣容，但團隊戰力優於伊朗，一般預料搶下首勝機會很大。

英格蘭廿六人名單有廿五名效力英超聯賽，在本屆卅二強身價排名第一，推算至少十二點六億歐元（超過台幣四百零五億元），總教練索斯蓋特四年前在俄羅斯世足賽領軍獲得殿軍，讓球隊暌違廿八年重返四強，去年奪下歐洲國家盃亞軍，這次世足賽將是率領國家隊最後任務。

索斯蓋特向來不迷信大牌，挑人的重點擺在能夠有效執行戰術，也讓年輕球員有更多上場時間，四年前世足賽得到回饋；但英格蘭向來有慢熱的「特性」， 今年不管走到什度程度、能否抱回等了五十六年的隊史第二冠，他都會向「三獅軍團」說再見。

伊朗世界排名廿，在六支晉級世足賽的亞洲球隊中排名最高，但和英格蘭高居第五，仍有一段落差；尤其伊朗最近因為一名女子阿米尼違反伊斯蘭教穿著規定，遭拘捕囚禁三天後去世，引發國內民眾怒火，讓這場比賽成為焦點，伊朗球員呼籲大家把重心放在足球，心情上有些複雜。

Ｂ組美國、威爾斯之戰明天凌晨三點登場，兩隊世界排名差距不大，分別是十六、十九。

這是威爾斯繼一九五八年後，足足等了六十四年再度重返世足賽，預料對美國之戰將是五五波，成為爭取十六強的關鍵戰役，效力美職洛杉磯隊的卅三歲老將貝爾，將是威爾斯攻擊重心。

世足戰報 卡達世足

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