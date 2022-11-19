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來台近15年「曾戴過牙套」 大貓熊館長曝團團個性憨厚：牠是很乖的小孩

中央社／ 台北19日電
大貓熊團團曾在2018年因左上犬齒斷裂，成為全球第一隻戴牙套的大貓熊。圖／台北市立動物園提供
大貓熊團團曾在2018年因左上犬齒斷裂，成為全球第一隻戴牙套的大貓熊。圖／台北市立動物園提供

透過保育計畫從四川臥龍來台的大貓熊團團」今天下午離世。回顧「團團」在台將近15年生活，照養人員形容，「牠就是很乖很乖的小孩，跟我們的互動很好。」

「團團」今年9月1日滿18歲，才剛吃完生日蛋糕，照養團隊就注意到牠嗜睡、走路不穩，透過監視器畫面回溯發現，原來牠在8月底開始出現癲癇症狀，進一步檢查更看到腦部已病變壞死。

今天凌晨，「團團」頻繁地癲癇發作，動物園立即替牠進行CT斷層掃描，判斷病況已不可逆，醫療及照養團隊在百般不捨中共同決定，讓牠在麻醉中沉睡、不再繼續痛苦。

談到與「團團」的生活點滴，大貓熊館長陳玉燕極力壓抑情緒，不讓早已在眼眶打轉的淚水滑落。「牠就是很乖、很乖的小孩，就連現在也是很努力...，我們盡量讓牠快快樂樂地過完最後的日子」。

陳玉燕說，「團團」今年過得比較辛苦，因為牠在1月時鼻腔發炎，不僅頻繁打噴嚏，還有流鼻血，但牠是非常配合、非常聽話的熊，很容易就能接受為了治療所做的訓練，也讓獸醫師能夠很輕鬆地檢查、使用噴劑。

想到「團團」，陳玉燕總是提起牠的乖巧，對名字有反應、肚子餓就會叫、要訓練就配合，讓照養團隊能夠清楚知道牠的狀況，跟團隊的互動很好。

陳玉燕指出，「圓圓比較兇，我們都說他是四川辣妹；團團比較憨厚，每天就是開開心心地吃飯、休息、玩耍，對我們來講管理上沒有造成太多困難。」

「團團」雖然乖巧，但照養團隊沒有因此少關心牠。由於「團團」體型較圓，團隊曾試圖將每天3下的仰臥起坐加入訓練菜單，並設計許多行為豐富化玩具，讓「團團」多爬樹，「團團」還因為在2018年左上犬齒斷裂，成為全球第一隻戴牙套的大貓熊。

「團團」與「圓圓」在2008年前台北市長馬英九任內，被中國大陸贈送給台北市立動物園，動物園則回贈一對梅花鹿及台灣野山羊到對岸。

兩隻大貓熊的名字難免引發兩岸政治聯想，民眾的關注度也特別高。根據動物園統計，「團團」、「圓圓」初亮相的2009年，創下了360萬入園人次的紀錄，這個紀錄直到2014年才被打破，因為「圓仔」的誕生。

一名長期推廣保育教育的動物園人員說，他不認為這種關注度對其他動物不公平，因為在照養人員眼裡，牠們與其他動物無異，都是自己負有責任的孩子，但牠們作為動物明星，讓動物園被重視、獲得更多資源，連帶照顧到其他動物。

「團團」在台灣生活近15年來，不僅讓保育概念深植人心，團團的最後里程，更為全民帶來一堂生命教育課程。

動物園 貓熊 團團

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