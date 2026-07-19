快訊

美伊停火破裂！美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

每天吃5份蔬果還不夠？研究：多數人仍缺這種護心營養素

盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／世代交替！無敵艦隊比阿根廷較有勝算 主推西班牙不讓分、下半場進球多

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
西班牙女球迷力挺。 路透
西班牙女球迷力挺。 路透

2026世足賽

世界盃冠軍賽 阿根廷 vs. 西班牙

比賽時間：07／20　03：00

西班牙與阿根廷各有喜愛者，在這個冠軍賽前，各個媒體與球評都有諸多分析，這時候要看的是誰誰推薦阿根廷、誰誰推薦西班牙，誰推薦小分。直接先說，鬍子哥認為西班牙可以奪冠。

Opta Analyst超級電腦透過25000次模擬，落點偏向西班牙能奪冠。最終奪冠包括90分鐘以內贏，以及延長賽甚至點球大戰贏。90分鐘西班牙贏的機率大約45%，阿根廷贏的機率還比90分鐘踢和還要低。

阿根廷平均年齡比西班牙多將近3歲，阿根廷連續在淘汰賽驚險過關，以亢奮程度來說，場場亢奮已經超出標準。加上4強賽西班牙比阿根廷早1天，球員的肌肉疲勞恢復以及乳酸堆積排解上，阿根廷面臨重大考驗。

西班牙上次拿下2010世界盃，是在奪得2008歐洲盃之後，他們能創造出令足壇好好學習的新戰法，一時之間不容易破解。或許到了2年後大家針對西班牙戰法才能有好的因應，這一屆疲態的阿根廷恐怕無法破解。

這是總冠軍戰，一般人直接選西班牙或者阿根廷，忽略掉有和局這個選項。所以建議大家，你認為誰會拿到總冠軍，要去買「冠軍及特別選項」裡面的西班牙或者阿根廷。

主推薦：

進球較多半場，下半場。

不讓分：西班牙。

世足運彩 2026美加墨世足 wcup104 西班牙 阿根廷

相關新聞

世足賽／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

法國尋求連三屆世界盃闖決賽的目標提前夢碎，只能和英格蘭會師美加墨世界盃季軍戰，且上半場就狂失4球，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場不到2分鐘就攻破球門，第66分鐘再進球，「梅開二度」下除單屆進球數超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄，史上進球榜也以1球差超越梅西，成為史上「進球王」。

世足賽／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，英格蘭上半場就轟進4球，不過法國下半場有隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」，登貝萊（Ousmane Dembélé）補時階段進球更讓法國追到1球差，但英格蘭替補上陣的貝林漢（Jude Bellingham）最後時刻攻破球門，單屆第7顆進球讓英格蘭以6：4收下勝利，季軍成績也締造隊史次佳。

世足賽／季軍戰傳出2助攻 法國奧利斯締造單屆最多助攻紀錄

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，最終英格蘭在薩卡（Bukayo Saka）上演「帽子戲法」下以6：4收下勝利，季軍成績也僅次於1966年的冠軍；吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」登基史上「進球王」，傳出2次助攻的奧利斯（Michael Olise）單屆累積7助攻，也締造世界盃新猷。

世足賽／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

法國今天在世界盃足球賽季軍戰以4：6不敵英格蘭，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場「梅開二度」，本屆賽事踢進10球獨居領先，挑戰金靴獎2連霸的唯一威脅就是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

世足賽／對決阿根廷未獲圖赫爾重用 薩卡上演帽子戲法仍有遺憾

英格蘭24歲好手薩卡（Bukayo Saka）今天在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」，成為6：4擊敗法國的大功臣，他在賽後透露，自己的身體狀況完全健康，本來希望世界盃有更多出場機會。

煮茶論戰／世足冠軍賽 西班牙被看好 阿根廷有絕境韌性

西班牙對上阿根廷的決賽，西班牙的實力應該比阿根廷好，在常規的時間之內，勝率略高於阿根廷，有機會小勝阿根廷；但如果阿根廷把比賽拖到延長賽，他們就好像「九命怪貓」一樣，局勢有機會逆轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。