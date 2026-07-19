世足運彩／世代交替！無敵艦隊比阿根廷較有勝算 主推西班牙不讓分、下半場進球多

世界盃冠軍賽 阿根廷 vs. 西班牙

比賽時間：07／20 03：00

西班牙與阿根廷各有喜愛者，在這個冠軍賽前，各個媒體與球評都有諸多分析，這時候要看的是誰誰推薦阿根廷、誰誰推薦西班牙，誰推薦小分。直接先說，鬍子哥認為西班牙可以奪冠。

Opta Analyst超級電腦透過25000次模擬，落點偏向西班牙能奪冠。最終奪冠包括90分鐘以內贏，以及延長賽甚至點球大戰贏。90分鐘西班牙贏的機率大約45%，阿根廷贏的機率還比90分鐘踢和還要低。

阿根廷平均年齡比西班牙多將近3歲，阿根廷連續在淘汰賽驚險過關，以亢奮程度來說，場場亢奮已經超出標準。加上4強賽西班牙比阿根廷早1天，球員的肌肉疲勞恢復以及乳酸堆積排解上，阿根廷面臨重大考驗。

西班牙上次拿下2010世界盃，是在奪得2008歐洲盃之後，他們能創造出令足壇好好學習的新戰法，一時之間不容易破解。或許到了2年後大家針對西班牙戰法才能有好的因應，這一屆疲態的阿根廷恐怕無法破解。

這是總冠軍戰，一般人直接選西班牙或者阿根廷，忽略掉有和局這個選項。所以建議大家，你認為誰會拿到總冠軍，要去買「冠軍及特別選項」裡面的西班牙或者阿根廷。

主推薦：

進球較多半場，下半場。

不讓分：西班牙。