世足運彩／姆巴佩要搶金靴還要送德尚教練季軍獎盃 主推法國不讓分副推讓1分和局

世界盃季軍戰 法國 vs. 英格蘭

比賽時間：07／19 05：00

英格蘭將在邁阿密舉行的季軍爭奪戰中，對陣法國隊。凱恩與姆巴佩將在此役正面對決，全力爭奪本屆世足的金靴獎榮譽。

英格蘭在15日對戰阿根廷時，因教練指示領先後一昧退守，而不是繼續主動爭取勝利，讓阿根廷重新掌控了比賽，並遭對方不到10分鐘內大逆轉，最終1：2飲恨，無緣挺進決賽，痛失冠軍賽門票，自此士氣受挫。英格蘭最大的考驗不在戰術，而是能否迅速消化被逆轉的失落感，重新找回能量，面對有姆巴佩和登貝萊的法國。

而法國在4強賽時，全場受制於西班牙的控傳踢法，全場預期進球值只有0.31，且僅有2次射正，創下隊史世界盃單場最差記錄。姆巴佩亦指出球隊在戰術及技術層面全面失準，全場僅得10次攻門，逼搶時亦欠缺默契。在逼搶與戰術執行上都未達應有水準。

英格蘭有明星前鋒凱恩、當家中場貝林漢姆，凱恩生涯在世界盃的進球數已經超越巴西球星比利的12球。凱恩是英格蘭最穩定的進攻點，而他在場上與場下，都展現鼓舞人心的領導力與品格。

法國隊長姆巴佩目前以8顆進球，與阿根廷隊長梅西並列射手榜首位。雖然法國已無緣冠軍戰，但姆巴佩仍有機會爭奪金靴獎，甚至挑戰世界盃歷史進球記錄。而奧利塞已送出5個助攻，只差1球便可追平巴西球王比利在世界盃的助攻記錄。

這場比賽是法國德尚教練的告別謝幕戰，全隊團結求勝的凝聚力極高，期待打贏最後這場比賽，為職業生涯劃上圓滿句號。雖一直強調會輪換陣容，但法國一定會派出全替補陣容。替補球員的戰意更強，這是他們向下任主教練證明自己的機會。英格蘭的最大強項是無與倫比的韌性與板凳深度，就算是替補球員也會拿出全場最高的比賽強度。雖然賴斯和李斯詹姆斯可能不上，但超高含金量的板凳會全力幫你把分數要回來。

法國的四強賽比英格蘭早一天進行，多了一天的歇息。加上姆巴佩要衝刺金靴，看好法國會在30度的邁阿密再拼一次，如願送給德尚教練季軍獎盃。

主推薦：

法國不讓分

其它參考推薦：

全場2•5球大分

兩隊是否進球：是

法國單隊1•5大分

讓1分和局