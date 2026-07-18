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世足運彩／法國教頭德尚告別戰戰意滿格 看好高盧雄雞3：1生吞疲憊三獅

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
法國在德尚告別戰與姆巴佩爭金靴雙重激勵下，搭配英格蘭體能劣勢與輪換隱憂，將在季軍戰以3:1擊敗對手。 法國新聞社
法國在德尚告別戰與姆巴佩爭金靴雙重激勵下，搭配英格蘭體能劣勢與輪換隱憂，將在季軍戰以3:1擊敗對手。 法國新聞社

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃季軍戰 法國 vs. 英格蘭

比賽時間：07／19　05：00

本屆世界盃季軍賽於邁阿密體育場點燃戰火，由四強戰遺憾落敗的兩大歐洲頂級強權法國與英格蘭正面交鋒。雖然是安慰性質的季軍爭奪戰，但從戰略動向與核心戰意來看，兩隊的心理狀態與陣容輪換深度存在著極為顯著的黃金交叉。

法國在準決賽以0-2完敗給傳控行雲流水的西班牙，進攻端遭到徹底凍結。然而來到季軍戰，法國隊卻擁有了全場最高昂且無可比擬的隱藏戰意：這場比賽將是功勳主帥德尚（Didier Deschamps）執掌國家隊14年的告別之戰，賽後已確定由傳奇席丹（Zinedine Zidane）接掌兵符。在這種歷史級的傳承氛圍下，法國全隊必然想用一場勝利來歡送這位老帥。此外，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）目前已狂轟8球，正處於衝擊金靴獎的最關鍵時刻，在防守強度預期下降的季軍戰中，其刷進球的個人欲望絕對拉滿。

反觀英格蘭，在準決賽以1-2遭到衛冕軍阿根廷淘汰，中場絞肉戰的體能消耗已達極限。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）雖獲足協全力支持留任至2028年，但這也意味著這場季軍賽對他而言，其考察新人與鍛鍊未來陣容的練兵意義，遠大於季軍頭銜。加上英格蘭比法國少休息整整24小時，在邁阿密極度炎熱且高濕度的氣候考驗下，圖赫爾極大概率會對早已疲憊不堪的防線進行大幅度輪換。

戰術層面上，季軍戰向來缺乏高強度的低位防守防線，兩隊極易拉開空間大開大合地對攻。在防守紀律性下降的開闊環境中，姆巴佩與登貝萊（Ousmane Dembélé）的絕對速度優勢，將會對英格蘭輪換後的拼湊防線造成毀滅性的反擊打擊。

盤口分析：

從大眾心理的近因效應來看，法國上輪是0-2完敗，而英格蘭則是1-2惜敗，這會讓市場散戶盲目認為英格蘭的狀態與韌性更勝一籌，資金極易朝向英格蘭受讓傾斜。

在邁阿密高溫與高濕度的嚴苛環境下，少休息一天的英格蘭在下半場極易出現體能撞牆期。法國在體能儲備、主力進攻威脅（姆巴佩爭金靴）以及全隊為德尚告別而戰的戰意加持下，常規90分鐘內解決戰鬥的概率極高。莊家強硬開出-0.5的水位，展現出對高盧雄雞常規時間贏球的強烈防範，是直指法國獨贏的信心體現。

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法國 -0.5（運彩盤：法國 不讓分勝）

預估比分：法國3：1英格蘭

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