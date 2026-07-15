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世足運彩／歷來交戰只有血腥！阿根廷與英格蘭可能延長賽 主推不讓分和局

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
阿根廷球迷已聚集亞特蘭大球場。 路透
阿根廷球迷已聚集亞特蘭大球場。 路透

2026世足賽

世界盃4強賽 阿根廷 vs. 英格蘭

比賽時間：07／16　03：00

西班牙已經在冠軍戰等這一場勝者，阿根廷與英格蘭是世界排名第1與第4的交鋒，而這兩國不僅在世界盃有許多仇恨，也是近代曾經發生戰爭的兩國在世界盃的交戰。

1966年英格蘭以1：0擊敗阿根廷並獲得唯一的冠軍，當年英格蘭主帥在賽後禁止球員互換球衣，並稱阿根廷球員是動物，自此兩國樑子結得很深。

1982年針對阿根廷外海的福克蘭群島領土之爭，阿根廷派兵奪島，英國首相柴契爾夫人強硬派兵，長達74天的戰爭當中，美國不顧美洲協防的義務，在通信與衛星等科技上支援英國，最終阿根廷敗戰，造成上百阿根廷年輕士兵陣亡，阿根廷認為是民族之恥。

1982年8強之戰，阿根廷的馬拉度納用上帝之手，淘汰了英格蘭。馬拉度納賽後承認那一球是有爭議的，但是宣稱是為戰爭中死去的阿根廷男孩復仇。

1998年16強之戰，貝克漢遭阿根廷球員西蒙尼挑釁後，倒地伸腳復仇，被判紅牌出場，英格蘭被迫10人應戰，PK大戰輸球，回國後貝克漢被稱為民族罪人。

2002年小組賽，英格蘭與阿根廷在小組賽碰頭，英格蘭獲得點球判罰，由貝克漢操刀，英格蘭就以這球1：0贏阿根廷，並讓冠軍呼聲高的阿根廷在小組賽就被淘汰。

24年以來，兩隊都沒有交手。這場4強之戰賽前，阿根廷外長特別提到福克蘭群島爭議必須重啟談判，而阿根廷也挑選深藍色球一出場，這是過去他們2度擊敗英格蘭所穿的衣服顏色。

阿根廷是衛冕軍，在賠率上幾乎相當，略偏向英格蘭。而英格蘭有別於過去的選將，不管球員是不是大牌，以總教練需求為第一考量，主要是要能聽話。現在英格蘭打出有別於過往到了最後階段老是莫名出現亂流的信心。

超級電腦在4強之前預測奪冠機率是第1法國，第2西班牙，第3英格蘭，而衛冕軍排在第4。超級電腦預測的法國今天已經要去踢季軍戰了，那麼他預測得英格蘭是不是會擊敗阿根廷？

這場是相當粗暴的比賽可以預見，兩隊應該在伯仲之間，全場和局還可以考慮，或許勝負要看主審在禁區判罰的尺度，如果兩隊踢到點球大戰，比較看好阿根廷。

主推薦：

進球較多半場，下半場。

不讓分：和局。

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