世足運彩／帶高盧雄雞刺向西班牙 姆巴佩：大力神盃我來了！主推法國不讓分

世界盃4強賽 法國vs. 西班牙

比賽時間：7／15 03：00

法國隊在本屆世界盃前6場比賽全勝，且狂轟16球只丟2球，後防線極其穩固，同時6場比賽皆在正規時間內奪下勝利，在對戰中並亦都未曾落後對手。此役預期主打「閃電反擊」。

無敵艦隊西班牙，是本屆的超級神盾，防守強悍，在前5場的比賽僅掉1球。由羅德里、佩德里在中場發動窒息式傳控。羅德里場均90分鐘，就能傳104次球，是最頂尖的中場指揮家，且藉由長時間控球來消磨姆巴佩和登貝萊的進攻耐心與反擊空間。

法國陣中擁有兩大鋒線利器，已攻入8球的姆巴佩和攻入5球的登貝萊。陣內也有頂尖防守中場核心楚阿梅尼，在八強賽2：0摩洛哥，靠的是穩守加上致命的反擊。法國如果順利奪勝，不僅是連續3屆殺進決賽，也將創下八屆賽事中五度晉級決賽的輝煌歷史記錄。

西班牙曾在2024年歐洲國家盃及2025年的歐洲國家聯賽準決賽中，連續2次將法國淘汰出局。故西班牙超新星亞馬爾大言：「我們是歐洲國家冠軍，我們一點也不怕任何對手。」兩隊的戰術體系成熟，而且具備可改變戰局的球星，這注定是細節決定成敗的比賽。

法國隊是兩度問鼎世界冠軍的傳統強權，本屆至今保持全勝，世界排名也高居第一，板凳深度深厚。法國的關鍵，不是控球率則一定要多高，而是雙後腰能不能卡位西班牙中路的傳導。法國薩利巴、烏帕梅卡諾組成的中衛搭擋，在近3場淘汰賽全數零封對手。

西班牙在世界盃史上共經歷過5次PK大戰，卻吞下高達4次敗仗，是世界盃史上在PK大戰落敗次數最多球隊。西班牙需極力避免將比賽拖入PK大戰，在高張壓下，法國的深厚替補更具上風。而面對法國壓迫，西班牙需試著讓法國前鋒不斷跑動，消秏體力。

法國相信速度，西班牙相信傳控。法國甚少控球，因他們只需要一次機會，然後把機會交給姆巴佩或登貝萊，剩下的事情交給速度。

法國的優勢在於對抗、推進和終結效率。西班牙則擅長控球和掌控比賽節奏。上一場法國把摩洛哥守到只有5次射門，而西班牙一路殺進4強，來自於穩固的防守，尤其是門神西蒙。實力相當的雙方都有戰術，而西班牙若能用控球權成功窒息法國的進攻節奏，還是有機會奪得勝利。

本場在全封閉球場進行，草皮偏硬，球的運行軌跡穩定。姆巴佩的腳踝有點小狀況，會不會影嚮中場的防守強度和衝鋒衝擊力不得而知，但一定不會影嚮他想進冠軍戰想要大力神盃的心。

主推薦：

法國不讓分

其它參考推薦：

全場2•5球大分

西班牙單隊0•5大分

兩隊是否進球：是