快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

世足運彩／與西班牙宿命對決 Gemini 看好法國能頂住晉級壓力2:1勝出

聯合新聞網／ 台北訊
法國姆巴佩瞄準世足金盃。 路透
法國姆巴佩瞄準世足金盃。 路透

2026世足賽

世界盃4強賽 法國vs. 西班牙

比賽時間：7／15 03：00

踏入2026年世界盃最關鍵的四強割喉戰，法國與西班牙這兩支歐洲頂級豪強將迎來宿命對決。在距離冠軍大力神盃僅剩兩步之遙的臨界點，雙方背負著全國球迷的至高期待，面臨退無可退的巨大晉級壓力。對於世界排名第三的「高盧雄雞」法國與第二的「無敵艦隊」西班牙而言，這不僅僅是一場戰術的較量，更是必勝信念與心理素質的終極考驗。

國際不讓分賠率開出法國主勝2.177、和局3.483、西班牙客勝3.777。儘管在雙方高達38次的歷史對戰中，西班牙以18勝略占上風，且在2024年歐國盃曾擋下法國，但回顧世界盃歷史唯一的交鋒紀錄，是由法國以3比1逆轉勝出。莊家本場開出法國主勝低賠，顯現出對這支擁有深厚大賽經驗隊伍的信心。

從戰術面與數據來看，兩隊近期的攻守防線均屬滴水不漏，在此勢均力敵的強強對話中，細節將決定生死。值得注意的是，目前的盤口投資價值顯著，顯示主隊法國在市場上被稍微低估，這也讓投注高盧雄雞極具獲利空間。在強烈求勝意志與必須晉級決賽的心態驅使下，法國可望重溫世界盃交手優勢，以2比1險勝西班牙，昂首挺進最終決賽。

主推薦：

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 wcup101 法國 西班牙 Gemini

延伸閱讀

世足運彩／上屆4強完封摩洛哥！這次火燙三叉戟又強壓北非鐵壁 Gemini推法國正比2:1或3:1

世足運彩／歷史對戰巴拉圭有絕對優勢！欣賞法國進攻秀吧 Gemini看好法國3：0勝出

世足運彩／火力與晉級壓力壓過摩洛哥鐵壁 GPT看好法國不讓分、2.5大分

世足運彩／無敵艦隊神盾防線強壓紅魔鬼 Gemini推薦西班牙2：1比利時

相關新聞

世足運彩／帶高盧雄雞刺向西班牙 姆巴佩：大力神盃我來了！主推法國不讓分

法國隊在世足賽四強中全勝迎戰西班牙，力求連續第三屆闖入決賽。姆巴佩及登貝萊的進攻將面對西班牙強悍防守，兩隊戰術體系成熟，決勝的關鍵在於比賽細節與反擊效率。

世足運彩／與西班牙宿命對決 Gemini 看好法國能頂住晉級壓力2:1勝出

踏入2026年世界盃最關鍵的四強割喉戰，法國與西班牙這兩支歐洲頂級豪強將迎來宿命對決。在距離冠軍大力神盃僅剩兩步之遙的臨界點，雙方背負著全國球迷的至高期待，面臨退無可退的巨大晉級壓力。對於世界排名第三

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。