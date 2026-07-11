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世足運彩／瑞士交戰藍白軍2和5敗沒贏過 看好阿根廷下半場進球更多打穿讓分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
雖然瑞士防守堅固且連210分鐘未失球，但面對交手不敗的阿根廷，還是看好阿根廷下半場進球較多並險勝。 法新社
雖然瑞士防守堅固且連210分鐘未失球，但面對交手不敗的阿根廷，還是看好阿根廷下半場進球較多並險勝。 法新社

2026世足賽

世界盃8強淘汰賽 阿根廷vs. 瑞士

比賽時間：7／12 09：00

瑞士在雅金總教練帶領下，11場比賽最多就是掉1球，小組賽階段3場剛好都是掉1球，到了32強以及16強淘汰賽更是貫徹防守，2：0贏阿爾及利亞，與哥倫比亞90分鐘0：0，延長賽30分鐘又是0：0，終於在點球大戰4：3晉級，首度在世界盃點球大戰贏球，相隔72年重返8強，瑞士已經連續210分鐘沒讓對手進球。

現在瑞士要面對的是歷來交戰7次2和5敗沒贏過的阿根廷，曼贊比膝傷，隊長34歲札克以及中場老將費奧納能否頂住體能上的負荷，都是大問題。

阿根廷在淘汰賽連2場驚魂，被維德角逼到延長賽才3：2贏，對埃及又是0：2落後之下最後階段追趕3球，阿根廷這2場總共掉4球，後防兩翼因為球隊一直在進攻狀態而過度趨前，邊路門戶大開。為了要讓瑞士的防線鬆開，阿根廷必要的要讓瑞士有帶球進攻的機會，這場阿根廷的後防就要特別留意。

這場比賽是在堪薩斯，是金氏世界紀錄認證的142.2分貝最吵鬧的戶外球場，阿根廷本屆首戰就在這裡以3：0擊敗阿爾及利亞。

瑞士在這場上半場還是全力防守，上半場阿根廷持續進攻能不能得逞？阿根廷在本屆下半場的進攻表現比上半場好，下半場進球應該就比上半場多。還是看好阿根廷險勝。

主推薦：

進球較多半場：下半場

其他推薦：

讓分1：0，阿根廷

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