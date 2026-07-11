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世足運彩／8強上演英超球風！ 挪威場場破門看好與英格蘭對攻推大分
世界盃8強淘汰賽 挪威vs. 英格蘭
比賽時間：7／12 05：00
睽違28年重返世界盃舞台後，挪威這次更首度殺進8強。挪威在哈蘭德領軍下，被視為可能改變戰局的黑馬，他出賽5場就狂轟7球，擊敗了巴西，並與英格蘭爭奪4強門票。也與姆巴佩和梅西爭奪金靴獎中。
英格蘭隊長凱恩，本屆世界盃已踢進6球，也是角逐金靴獎的熱門人選。而英格蘭在上一場對戰墨西哥中，展現強大心理素質。在現場超過8萬名地主球迷加油聲，及下半場少一人之劣境下，最終以3：2力克墨西哥。
神鋒哈蘭德具備極強的個人身體對抗，與高效率的進球轉化率，且有著高大身形與驚人的爆發力，在球場上往往能上演「人形坦克」般的狂飆。挪威從不需要大量控球，只要一次反擊，一記定位球，甚至厄德高轉身送出一腳直塞球，哈蘭德就足以改變比賽。
英格蘭傷兵多，主力中後衛寬薩禁賽2場，中衛蓋伊和右後衛詹姆斯皆腿傷。這對挪威的進攻線極大利多。而重組的防線可否擋住哈蘭德，是最大關鍵。
哈蘭德在本屆世界盃，有高達94%的射門都是「一腳觸球」，包夾厄德高，施壓阻斷他送出直塞球給哈蘭德的視線與空間。而英格蘭隊內有許多與哈蘭德同夥作戰的英超隊友，極度熟悉他的球風。兩隊都是攻擊大於防守，贏球都是靠火力轟倒對手。
體感溫度近攝式43度，賽事可能伴隨強烈雷雨電擊或沙塵侵襲，這場比賽不只是技術與球星間的較量，更是體能與抗壓能力的全面考驗。
挪威5場全部都破門，且每場都打出2.5大球，火力兇猛但防線漏風和板凳深度不足是隱憂。近期因舟車勞頓，多名球員出現身體不適，亦需注意。英格蘭整體陣容深度與世界大賽經驗更具優勢。
主推薦：
全場2.5球大分
其它參考推薦:
兩隊是否進球：是
英格蘭單隊1•5大分
英格蘭不讓分
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