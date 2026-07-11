快訊

巴威颱風豪雨釀溪水暴漲！新竹那羅派出所慘淹水 員警急撤安置

颱風夜車窗沒關…宜蘭出現「暖心男」默默貼防護膜 網讚：最美風景

日職／林安可雙安、暌違77天開轟 本季第3轟敲回西武所有分數

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／8強上演英超球風！ 挪威場場破門看好與英格蘭對攻推大分

聯合新聞網／ 文／超小咖
挪威與英格蘭火力都強且防線有隱憂，看好對攻戰上演，主推全場2.5球大分。 法國新聞社
挪威與英格蘭火力都強且防線有隱憂，看好對攻戰上演，主推全場2.5球大分。 法國新聞社

2026世足賽

世界盃8強淘汰賽 挪威vs. 英格蘭

比賽時間：7／12 05：00

睽違28年重返世界盃舞台後，挪威這次更首度殺進8強。挪威在哈蘭德領軍下，被視為可能改變戰局的黑馬，他出賽5場就狂轟7球，擊敗了巴西，並與英格蘭爭奪4強門票。也與姆巴佩和梅西爭奪金靴獎中。

英格蘭隊長凱恩，本屆世界盃已踢進6球，也是角逐金靴獎的熱門人選。而英格蘭在上一場對戰墨西哥中，展現強大心理素質。在現場超過8萬名地主球迷加油聲，及下半場少一人之劣境下，最終以3：2力克墨西哥。

神鋒哈蘭德具備極強的個人身體對抗，與高效率的進球轉化率，且有著高大身形與驚人的爆發力，在球場上往往能上演「人形坦克」般的狂飆。挪威從不需要大量控球，只要一次反擊，一記定位球，甚至厄德高轉身送出一腳直塞球，哈蘭德就足以改變比賽。

英格蘭傷兵多，主力中後衛寬薩禁賽2場，中衛蓋伊和右後衛詹姆斯皆腿傷。這對挪威的進攻線極大利多。而重組的防線可否擋住哈蘭德，是最大關鍵。

哈蘭德在本屆世界盃，有高達94%的射門都是「一腳觸球」，包夾厄德高，施壓阻斷他送出直塞球給哈蘭德的視線與空間。而英格蘭隊內有許多與哈蘭德同夥作戰的英超隊友，極度熟悉他的球風。兩隊都是攻擊大於防守，贏球都是靠火力轟倒對手。

體感溫度近攝式43度，賽事可能伴隨強烈雷雨電擊或沙塵侵襲，這場比賽不只是技術與球星間的較量，更是體能與抗壓能力的全面考驗。

挪威5場全部都破門，且每場都打出2.5大球，火力兇猛但防線漏風和板凳深度不足是隱憂。近期因舟車勞頓，多名球員出現身體不適，亦需注意。英格蘭整體陣容深度與世界大賽經驗更具優勢。

主推薦：

全場2.5球大分

其它參考推薦:

兩隊是否進球：是

英格蘭單隊1•5大分

英格蘭不讓分

世足運彩 2026美加墨世足 英格蘭 挪威 wcup99

相關新聞

世足運彩／瑞士交戰藍白軍2和5敗沒贏過 看好阿根廷下半場進球更多打穿讓分

瑞士歷史上與阿根廷交戰7次，僅取得2平5敗，今在世界盃8強賽上將挑戰這一紀錄。瑞士在淘汰賽前展現強大防守，210分鐘未失球，阿根廷則需加強後防以應對瑞士的防守壓力。比賽將於堪薩斯舉行。

世足運彩／8強上演英超球風！ 挪威場場破門看好與英格蘭對攻推大分

挪威與英格蘭將於7月12日進行世界盃8強賽，挪威在哈蘭德的帶領下闖入8強，英格蘭則是凱恩攻入6球，兩隊進攻火力驚人。比賽環境惡劣，體能與抗壓能力成為關鍵因素。

世足運彩／藍白軍團正規時間解決瑞士呼聲極高 Gemini推薦阿根廷2：1

阿根廷在世足八強賽中面對瑞士，憑藉強大心理優勢和連勝氣勢，有望順利晉級。阿根廷在歷史交手中具壓倒性優勢，實力被博彩公司看好，最可能的比分為2比1。

世足運彩／瑞士紀律嚴明但藍白軍團有可怕壓迫感 GPT看好阿根廷不讓分勝、3球以上

阿根廷在世足賽中展現強勁的氣勢，近5戰全勝，面對瑞士的韌性防線，仍被看好勝出。儘管瑞士未敗，但進攻實力相較阿根廷明顯不足。歷史交手紀錄也支持阿根廷，預計將在此役中佔優。

世足運彩／挪威曾兩度爆冷但2014後沒碰過 GPT推薦英格蘭不讓分勝、正比2：1

英格蘭世界排名第4，面對挪威卻未被視為壓倒性熱門，客勝均賠2.057反映莊家防範。挪威憑哈蘭德與厄德高反擊強勁，但英格蘭近期攻守表現優於對手，投注建議英格蘭不讓分勝出。

世足運彩／利用挪威防線漏洞主導戰局 Gemini推薦英格蘭2：1或3：1

2026年世界盃八強賽，西班牙將對上比利時，挪威雖在進攻上表現搶眼，但防守漏洞可能成為致命傷。英格蘭期望藉此優勢掌控戰局，賠率顯示對其勝出信心。預測分數為2比1或3比1。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。