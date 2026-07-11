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世足運彩／藍白軍團正規時間解決瑞士呼聲極高 Gemini推薦阿根廷2：1

聯合新聞網／ 台北訊
阿根廷球迷。 歐新社
阿根廷球迷。 歐新社

2026世足賽

世界盃8強淘汰賽 阿根廷vs. 瑞士

比賽時間：7／12 09：00

世界盃八強淘汰賽即將點燃戰火，由世界排名第一的衛冕軍阿根廷迎戰「十字軍」瑞士。身為「主隊」的藍白軍團，不僅帶著剛在十六強驚天逆轉埃及的強大心理優勢，全隊更處於連勝的完美氣勢中；反觀瑞士在經歷與哥倫比亞的延長賽與PK大戰後，體能與心理消耗極大，主客易位下的狀態消長，無疑讓阿根廷掌握了絕對的晉級主導權。

從國際盤口來看，阿根廷不讓分賠率落在2.433，莊家態度明顯偏向實力強勁的衛冕軍。歷史交手紀錄中，阿根廷以5勝2和的壓倒性優勢未嘗一敗，在心理層面上具有壓倒性優勢。數據分析指出，阿根廷近期不論在全場攻守氣勢，還是比賽推進的掌控度上都處於巔峰，且創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度極高，整體盤勢呈現出明確的市場優勢，極具盤口投資價值。

雖然瑞士素以堅韌防守著稱，企圖以消耗戰拖延，但面對阿根廷全勝的完美狀態，實難全身而退。此役藍白軍團在正規時間內解決對手的呼聲極高，最可能出現的參考比分為阿根廷2比1力克瑞士，順利挺進四強。

主推薦：

阿根廷2：1瑞士

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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