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世足運彩／利用挪威防線漏洞主導戰局 Gemini推薦英格蘭2：1或3：1

聯合新聞網／ 台北訊
英格蘭球迷。 路透
英格蘭球迷。 路透

世界盃8強淘汰賽 挪威 vs. 英格蘭

比賽時間：7／12 05：00

2026年世界盃八強淘汰賽即將迎來關鍵對決。首度闖進八強、寫下隊史新頁的挪威，在頭號球星哈蘭德與中場大腦厄德高回歸後，全隊正處於隊史巔峰的心理優勢與高昂鬥志；然而，面對世界排名高居第4、實力底蘊深厚的「三獅軍團」英格蘭，客場作戰的傳統豪門在近期的全場攻守氣勢、比賽推進的掌控度上依然更顯老練，這場矛與盾的交鋒，將是對挪威黑馬奇蹟的終極心理考驗。

檢視國際不讓分賠率，客隊英格蘭獨贏賠率為2.057，而挪威獨贏則為3.627、和局3.533，顯見莊家對於實力雄厚的英格蘭給予實質信心。挪威雖然在進攻端擁有極佳的門前製造險境的把握度，但近期防守控制力薄弱且場均失球偏多，這種「有前無後」的球隊狀態在淘汰賽的高壓環境下容易露出破綻，也讓實力穩健的英格蘭在盤口上顯現出極具獲利空間的盤口投資價值。

考量雙方歷史交手紀錄已久遠，此番遭遇勢必由臨場發揮決定勝負。英格蘭預期將利用挪威防線漏洞主導戰局，而挪威極速的攻守轉換也具備撕裂對手的實力，雙方交手極可能演變成對攻大戰，全場進球數大機率來到3球以上。綜合戰力與防守穩定度，此役看好英格蘭笑到最後，預測參考比分為2比1或3比1。

主推薦：

3球以上、英格蘭2：1或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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世足運彩／利用挪威防線漏洞主導戰局 Gemini推薦英格蘭2：1或3：1

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