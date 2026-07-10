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世足運彩／比利時難破歷史交戰劣勢 主推下半場進球較多與西班牙輾壓讓分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
西班牙帶著連5戰不失球的強勢防線迎戰比利時，比利時雖有18場不敗氣勢，但傷兵與交手劣勢讓勝負更看好西班牙，圖為本屆發揮出色的亞馬爾。 路透
西班牙帶著連5戰不失球的強勢防線迎戰比利時，比利時雖有18場不敗氣勢，但傷兵與交手劣勢讓勝負更看好西班牙，圖為本屆發揮出色的亞馬爾。 路透

2026世足賽

世界盃8強淘汰賽 西班牙 vs. 比利時

比賽時間：7／11 03：00

西班牙在這一屆世界盃的首戰被維德角0：0逼和，大家都認為西班牙掉漆，但是5場比賽下來，西班牙4勝1和，1球未失，門將西蒙創下世界盃新紀錄連續609分鐘未失球。在16強淘汰賽中，傷停補時90+1分鐘梅里諾踢進重要1球，淘汰葡萄牙。

比利時則是在全球討厭川普政治介入下，以4：1淘汰美國，已經連續18場比賽保持不敗。但是摩洛哥的連續33場不敗已經在今天被法國破功，比利時要突破西班牙的防守，是相當大的考驗。

比利時的歐納納前十字韌帶斷裂，這屆比賽報銷，主帥賈西亞大膽用兵之下，希望突變陣容來打這場比賽。但是這場比賽節奏與賽果很可能跟法國勝摩洛哥一樣。兩隊歷使交手，1986年比利時在點球大戰贏了西班牙，1990西班牙以2：1贏比利時，兩隊近11次交手，西班牙贏了9場。

主推薦：

進球較多半場：下半場

其他推薦：

總進球數，2至3球。讓分1：0，西班牙。

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