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世足運彩／將比利時拖進反覆補位消耗戰 GPT看好西班牙不讓分勝、正比2：1

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙球迷。 路透
西班牙球迷。 路透

2026世足賽

世界盃8強淘汰賽 西班牙 vs. 比利時

比賽時間：7／11 03：00

亞馬爾（Lamine Yamal）在右路一旦把比利時邊後衛壓回去，德布勞內（Kevin De Bruyne）與盧卡庫（Romelu Lukaku）之間的第一時間連線就會被迫拉長，這正是西班牙此役最有利的對位。奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）本屆已有穩定進球輸出，搭配中場控球節奏，西班牙不是只靠場面好看，而是能把比利時防線拖進反覆補位的消耗戰。

國際不讓分平均賠率開出西班牙勝2.32、和局3.81、比利時勝4.227，莊家沒有把排名第2的西班牙壓到過熱低賠，反而留下主勝仍可介入的空間。這種盤型代表市場尊重比利時鋒線名氣，但真正的盤口投資價值仍在西班牙；若只看比利時高賠而追冷，容易忽略淘汰賽中場控制權的重量。

兩隊過往大賽交手並不陌生，1986年世界盃8強比利時曾在1比1後靠PK淘汰西班牙；但近代對戰，西班牙曾在2016年友誼賽以2比0作客擊敗比利時，2009年世足資格賽更有5比0大勝紀錄。歷史包袱對西班牙不是壓力，反而是重新定調強權位置的舞台。

數據面也站在西班牙這邊：整體實力評分明顯領先，近5戰場均積分也高於比利時，防守端對禁區前沿的壓縮更乾淨，近期全場攻守氣勢較完整。比利時仍有反擊與定位球冷門空間，但若比賽落入控球與耐心拆解，西班牙勝面更扎實。投注方向鎖定西班牙不讓分勝，參考比分抓比利時1比2西班牙。

主推薦：

西班牙不讓分勝、西班牙2：1比利時

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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