世足運彩／無敵艦隊神盾防線強壓紅魔鬼 Gemini推薦西班牙2：1比利時

世界盃8強淘汰賽 西班牙 vs. 比利時

比賽時間：7／11 03：00

2026年世界盃足球賽進入高張力的八強淘汰賽，名義上坐鎮主場的「無敵艦隊」西班牙，憑藉本屆賽事一球未失的「神盾級」防線，展現出無與倫比的心理優勢。相較於「紅魔鬼」比利時，西班牙不僅在十六強賽以1比0力克葡萄牙，隨後又以3比0橫掃奧地利，目前全隊處於極佳的競技狀態與高昂士氣，掌握了絕對的晉級主動權。

從國際不讓分賠率來看，西班牙勝出賠率為2.32，相較於比利時勝出的4.227，莊家顯然對無敵艦隊青睞有加。結合數據分析，西班牙在球隊戰力評分、近期防守數據及市場預期上皆全面佔優，此役的盤口投資價值顯著偏向主隊。雖然比利時擁有豪華鋒線，但西班牙成熟的控球體系預期能有效壓制對手。

歷史交手紀錄顯示，西班牙在過去對抗中始終佔據上風。儘管比利時意圖尋求突破，但面對西班牙神童亞馬爾（Lamine Yamal）與奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）門前製造險境的把握度，紅魔鬼防線恐將面臨極大考驗。綜合近期全場攻守氣勢，西班牙有望以堅固防守壓制比利時，最終以2比1的比分順利挺進四強。

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西班牙2：1比利時

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網