世足運彩／姆巴佩率領豪華鋒線強壓北非雄獅摩洛哥 推法國不讓分

世界盃8強淘汰賽 摩洛哥 vs. 法國

比賽時間：7／10 04：00

摩洛哥在今屆賽事中，每場比賽均取得入球，也成為世界盃史上首支能連續2屆，殺入8強的非洲球隊。而在對陣加拿大時，全場僅4次射正，便攻進3球，進攻效率極高。右後衛哈基米速度與能力對抗極佳，是攻守兩端最具影響力球員。

法國隊長姆巴佩，目前已在本屆賽事攻入7球，僅次於梅西8球，而姆巴佩的世界盃個人總進球數已達到19球，正與梅西展開歷史總進球王之爭。法國在今屆賽事中，5戰全勝且狂轟14球僅失2球，是目前參賽隊伍中，攻守架構最均衡一隊。法國陣內有姆巴佩、登貝萊、奧利塞等，是世界盃史上最具威脅的前鋒線，對手難以鎖定重點防守。

摩洛哥善用邊路速度與定位球戰術，今屆主要靠防守反擊爭取入球。凌厲的反擊速度令強如巴西及荷蘭亦疲於奔命，特別是攻守轉換的速度。預計今場不會缺少攻門鏡頭，誰能更好的把握機會，將能在今場佔得先機。

法國隊本季6場全勝，狂轟17球的狀況太火熱，加上摩洛哥明星前鋒賽巴里因傷缺陣，摩洛哥很難擋下由姆巴佩領軍的豪華鋒線。摩洛哥在歷史上從未擊拜過法國隊，雖目前各項賽事34場不敗，但破門效率與終結能力不穩定。法國板凳陣容深度厚，久攻不下換人時就可持續施壓，而摩洛哥替補和首發差距很大，下半場體能下滑後，防守強度大降。

法國陣容厚度、硬實力冠絕群雄，有高強度對抗和攻防速度，黑馬怕扛不住。

主推薦：

法國不讓分

法國單隊1.5大分

兩隊是否進球：是