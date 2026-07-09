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世足運彩／讓分降盤是誘下盤摩洛哥的陷阱 看好法國常規時間內1：0勝出

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
法國憑藉姆巴佩、完整防線與大賽經驗，在常規時間內以1:0擊敗防守強悍的摩洛哥，讓分退盤只是誘下操作。 路透
法國憑藉姆巴佩、完整防線與大賽經驗，在常規時間內以1:0擊敗防守強悍的摩洛哥，讓分退盤只是誘下操作。 路透

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃8強淘汰賽 法國 vs. 摩洛哥

比賽時間：07／10 04:00

本屆世界盃終於迎來淘汰賽的白熱化階段。這場半準決賽由奪冠大熱門法國對決摩洛哥。

法國進攻端最關鍵的點，無疑是頂級核心姆巴佩（Kylian Mbappé）。再加上由薩利巴（William Saliba）與烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）構築的防線至今僅失2球，法國擁有立於不敗之地的底氣。

摩洛哥，在淘汰賽接連斬落荷蘭與東道主加拿大後士氣正盛，整體戰術紀律與防守體系相當嚴明。進攻端極度依賴卜拉欣·迪亞斯（Brahim Díaz）在整體的精準調度，以及哈基米（Achraf Hakimi）在右路的推進與傳中能力。這也是法國本場必須全面戒備的地方。

淘汰賽的勝負往往取決於容錯率與高壓下的體能抗性。摩洛哥雖韌性十足，但連續遭遇高強度對抗，陣中中場主力塞巴利（Ismael Saibari）又因傷確定缺席，體能與調度已接近臨界點。只要法國能限制住迪亞斯與哈基米的推進，並利用中前場的壓迫讓對手失誤，法國憑藉更成熟的大賽經驗與陣容深度，在常規時間內奠定勝局的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤目前普遍落在法國讓0.75球。此前的初盤曾開出一球高水，後續因法國上輪僅1-0小勝巴拉圭、而摩洛哥3-0大勝加拿大，引發了退盤現象。這表面上看是資金湧向摩洛哥導致的降盤，實際上卻是機構借勢誘下的陷阱。調降至半一盤極大地降低了投注下盤的門檻，試圖利用摩洛哥的熱度進行籌碼分流。莊家持續控制低水區間，代表對於法國在常規時間贏球的底蘊，給了更有信心的正面支持。

足彩神釣手推薦：

法國 -0.75

預估比分：法國 1：0 摩洛哥

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