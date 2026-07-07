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世足運彩／別被哥倫比亞名氣和高賠騙了！瑞士有機會逼進延長看好正規時間1：1

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
哥國雖狀態出色且名氣較大，但盤口偏淺、莊家防範不足，瑞士有望靠防守與反擊在正規時間逼平。 路透通訊社
哥國雖狀態出色且名氣較大，但盤口偏淺、莊家防範不足，瑞士有望靠防守與反擊在正規時間逼平。 路透通訊社

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃16強淘汰賽 瑞士 vs. 哥倫比亞

比賽時間：07／08　04：00

這場強強對決由哥倫比亞對決瑞士。哥倫比亞在小組賽階段至三十二強踢出3勝1平的戰績，四場比賽僅失1球，目前整體狀態如日中天。

哥倫比亞進攻端最關鍵的點，無疑是邊路核心路易斯·迪亞斯（Luis Díaz）。再加上老將J羅（James Rodríguez）在節奏調度上的致命威脅，哥倫比亞隨時能製造門前混亂。

瑞士在三十二強賽中以2–0完勝阿爾及利亞，展現出極致的團隊紀律與防守底蘊。瑞士目前雖然缺乏具備絕對單兵爆發力的超級巨星，但其中軸線極為穩固，後防線防守端不輕易犯錯，防守反擊與精準的高空球戰術正是瑞士引以為傲的資本。

哥倫比亞名氣大、進攻上限高，目前市場熱度顯然過於集中在哥倫比亞身上。這意味著瑞士的防守防線，將在常規時間內給予哥倫比亞極大的消耗，只要瑞士能成功限制住迪亞斯的推進，並發揮把握住反擊機會，極有可能在常規時間內將比賽拖入延長賽。

盤口分析：

亞洲盤大致落在哥倫比亞讓0.25球。從基本面與近期勝率來看，莊家在初盤給哥倫比亞的阻力明顯偏淺，搭配高水回報，強勢方狀態極佳且名氣更大，莊家卻拒絕提高盤口來做保護，反而用便宜的代價去誘惑資金跟進，表明對哥倫比亞在常規時間內直接取勝存有極大疑慮，因此本場看好瑞士下盤。

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瑞士 +0.25（運彩盤 哥倫比亞 讓分1:0）

預估比分：瑞士 1：1 哥倫比亞

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