世足運彩／哥倫比亞盡力狂飆削弱瑞士鋼鐵防線 主推2.5小分

世界盃16強淘汰賽 哥倫比亞 vs. 瑞士

比賽時間：7／8 04：00

哥倫比亞小組賽，以3：1勝烏茲別克、以1：0勝民主剛果、0：0平葡萄牙。32強，1：0贏迦納。4場全勝，僅失1球。是本屆最穩健的南美球隊之一。全隊攻擊核心是效力於拜仁慕尼黑的迪亞斯，是哥倫比亞本屆預期進球值最高球員。

瑞士效力於兵工廠的夏卡，其在中場的覆蓋攔截能力有目共睹，而效力摩洛哥的恩博洛，則是瑞士的進攻擔當。

哥倫比亞仰賴迪亞斯的邊路突破、羅德里奎茲的傳球視野、及由穆尼奧斯的右路衝擊。哥倫比亞本屆防守非常出色，目前僅失一球。是本屆賽事防守最穩定的球隊之一。

瑞士在溫哥華已經踢過32強，並成功晉級。對場地節奏具備一定熟悉度。瑞士，不是控球最多的一方，卻總是可以打出最有效率的回合。

哥倫比亞今場包含J羅等多位球員身患流感，科爾多瓦也傷退。預期瑞士可能會針對哥倫比亞受流感影嚮的體能與陣容進行戰術調整。

主推薦：

全場2.5球小分

其它參考推薦：

總進球數：2-3球

瑞士單隊：0.5大分