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世足運彩／不敗之師正面對決！ Gemini 看好防守比瑞士更穩的哥倫比亞不讓分勝

聯合新聞網／ 台北訊
世界盃16強瑞士對哥倫比亞，看好防守更穩、盤口受捧的哥倫比亞以2比1在常規時間勝出。 法國新聞社
世界盃16強瑞士對哥倫比亞，看好防守更穩、盤口受捧的哥倫比亞以2比1在常規時間勝出。 法國新聞社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 瑞士 vs. 哥倫比亞

比賽時間：07／08 04:00

2026年世界盃16強淘汰賽迎來強強對決，由「十字軍團」瑞士迎戰南美勁旅哥倫比亞。兩隊在小組賽皆繳出不敗戰績，士氣如日中天。哥倫比亞憑藉堅若磐石的防線與極高的防守凝聚力，展現出強烈晉級野心；而瑞士雖成功打破淘汰賽魔咒，但過去三屆均止步16強的陰影仍在，加上賽前傳出主力球員提前結束操練的隱憂，氣勢上略顯動搖。相較之下，哥倫比亞在近期攻守掌控度與搶分效率上，顯得更為沉穩且具侵略性。

從國際盤口來看，不讓分賠率開出瑞士3.19、和局3.267、哥倫比亞2.303，莊家顯然對排名較高、防守體系更為成熟的哥倫比亞給予實質支持。在缺乏歷史戰力積分數據的情形下，盤口優勢依然顯著向客隊傾斜。哥倫比亞不僅在近期的全場攻守氣勢上佔優，門前製造險境的把握度也更勝一籌。瑞士雖然韌性十足且具備快速入局能力，但在防守端仍有失球隱憂。綜合兩隊近期狀態，此役哥倫比亞有望突破瑞士防線，預測參考比分為1比2，看好南美勁旅在常規時間內鎖定勝局。

主推薦

哥倫比亞不讓分勝

其他推薦

哥倫比亞 2：1 瑞士

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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