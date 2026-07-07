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世足運彩／藍白軍團氣勢滿檔壓過埃及 GPT推阿根廷不讓分勝進3球以上

聯合新聞網／ 台北訊
16強賽阿根廷看好勝出。 法新社
16強賽阿根廷看好勝出。 法新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 埃及 vs. 阿根廷

比賽時間：07／08 00:00

阿根廷近5場全勝、攻守推進幾乎沒有斷電，這股連勝氣勢與世界排名第1的身分相互支撐，對上排名第29的埃及，士氣落差已先反映在比賽節奏想像上。埃及本屆能闖進16強，本身就是突破性成果，小組賽不敗帶來信心，但淘汰賽面對阿根廷，從抗壓、控球到反擊效率，都會被放大檢驗。

國際不讓分平均賠率開出阿根廷勝2.343、和局4.417、埃及勝7.37，莊家態度很清楚：主勝是主軸，但沒有把阿根廷壓成極低賠，反而保留淘汰賽變數給市場猶豫。這種盤面容易讓人被埃及黑馬故事吸引，不過客勝高掛到7倍以上，代表莊家並未真正相信埃及能在90分鐘內翻盤。

兩隊正式大賽交手資料有限，較具參考性的紀錄是2008年友誼賽，阿根廷曾以2比0擊敗埃及。時空背景雖不同，但心理層面仍有延續性：阿根廷習慣在大賽淘汰賽承受期待，埃及則要面對防線長時間被壓迫後的消耗。

數據面同樣站在阿根廷這邊，近況滿分級別的連勝表現，加上門前製造險境的品質明顯高於埃及，雙方整體實力評估差距相當大。此戰最有價值方向仍是阿根廷不讓分勝，進球數可朝3球以上思考；若埃及早段失守，比賽很可能被阿根廷拉成開放局。

主推薦：

阿根廷不讓分勝

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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