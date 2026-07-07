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世足運彩／阿根廷變陣節奏更快 埃及中路被攔截難碰球主推2.5大分
世界盃16強淘汰賽 埃及 vs. 阿根廷
比賽時間：07／08 00:00
埃及上一場與澳洲完整踢完120分鐘，艱辛晉級，首度闖進16強。這一場薩拉希望帶領球隊能更往前挺進。
阿根廷意外的遭到維德角頑強抵抗，一樣踢了120分鐘。梅西賽後表示太過濕熱的邁阿密，讓他們極度疲憊。幸好這場對抗在亞特蘭大的室內空調球場，阿根廷的舒適層度大增。
阿根廷前面踢法讓人覺得沉悶，場均2.7球看似不錯，卻是梅西一人進7球，其餘球星表現乏善可陳。踢法也流於沉悶的無謂傳球過多，後防參與太多的進攻消耗過多體力。總教練決定針對前一場的缺失大幅變陣，包括勞塔羅撤下先發，上一場過度跑動而大腿抽筋的梅迪納換由老經驗的塔莉亞菲科，主要就是要守住薩啦。阿根廷希望增加中路的攔截，全面提升速度來打出快速球風。
主推薦：
全場2.5分大
其他推薦：
進球較多半場：下半場、阿根廷讓分1：0
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