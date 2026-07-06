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世足運彩／亞馬爾強勢崛起力拚C羅最後一舞搶晉級 推西班牙不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
西班牙亞瑪爾(左)對抗葡萄牙C羅。 法新社
西班牙亞瑪爾(左)對抗葡萄牙C羅。 法新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 西班牙 vs. 葡萄牙

比賽時間：7／7 03：00

歐洲冠軍「鬥牛士軍團」西班牙，將在達拉斯迎戰宿敵，去年歐洲國家聯賽冠軍葡萄牙，勝方將晉級8強。兩隊都是偏好控球打法。西班牙本屆4場全勝，共進8球零失球，以小組第一晉級。在32強對陣奧地利時，沒讓奧地利有任何一次射正。首席門將西蒙已橫跨2屆世界盃519分鐘未失球。

葡萄牙足球優勢在於擁有世界頂級的中場、極高的邊路突破爆發力及陣容的整體深度。葡萄牙曾在去年的歐洲國家聯賽決賽中，透過互射12碼擊敗西班牙。除了C羅的進球效率外，葡萄牙球員普遍具備豐富的大賽經驗及抗壓性。C羅的體能目前無法完成高位逼搶，但12碼點球與定位球的決定仍優異，C羅本屆也靠著12碼罰球攻進自己在淘汰賽的首顆進球。

葡萄牙前後場，全是五大聯賽豪門主力，有全歐洲最頂級的技術流。盧本迪亞斯更坐鎮中路，是當今世界最好的中衛之一。而西班牙擁有更成熟的控球能力與板凳戰力，今場就算前鋒威廉斯無法上場，還是會有最好的陣容呈現。

西班牙控球能力極強，個個技術精湛。已連續34場不敗。西班牙零失球的防線，面對葡萄牙起伏不定的進攻是關鍵優勢。

2026世界盃，最令人感動的，不是精彩的進球，而是那些依然站在最高舞台上，還在追逐夢想的人。5星巴西出局了，西班牙連34場不敗記錄還會沿續下去嗎？而C羅，明場之後你還在不在。

主推薦：

西班牙不讓分

其它參考推薦：

全場2.5球大分

兩隊是否進球：是葡萄牙單隊1.5大分

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