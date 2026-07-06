快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／近況壓過葡萄牙 伊比利內戰GPT看好西班牙不讓分及正比2:1

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙女粉絲。 法新社
西班牙女粉絲。 法新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 葡萄牙 vs. 西班牙

比賽時間：07／07　03：00

西班牙近5戰拿下13分、進11球僅失1球，氣勢明顯比葡萄牙的11分、10進球3失球更穩。這不只是帳面火力差距，西班牙近期在全場攻守推進的掌控度、門前製造險境的把握度，都比葡萄牙更有連續性；淘汰賽比的不只是球星名氣，還有哪一隊能把高壓比賽踢成自己的節奏。

國際不讓分平均賠率開出葡萄牙勝3.39、和局3.673、西班牙勝2.136，莊家態度相當清楚：排名第2的西班牙被放在明顯優勢方，排名第5的葡萄牙則被拉到高賠一側。換算盤面，客勝勝率約44%，主勝約28%，這裡不是單純追熱門，而是市場與近期內容同向，西班牙仍保有盤口投資價值。

兩隊歷史交手話題足夠厚，2018世界盃踢出3比3，C羅帽子戲法至今仍是伊比利對決代表畫面；兩軍歷來交鋒41次，多數為友誼賽，勝負其實相當接近。也正因如此，葡萄牙心理層面不會怯場，但近期防線失球較多，面對西班牙耐心傳控與禁區前連續壓迫，犯錯成本會被放大。

大小球節奏看來不至於失控成對攻大戰，淘汰賽前段多半偏謹慎，但西班牙一旦先進球，葡萄牙被迫前壓，後段空間會打開。投注方向以西班牙不讓分勝出最具價值，參考比分看西班牙2比1淘汰葡萄牙。

主推薦：

西班牙不讓分、正比2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 wcup93 葡萄牙 西班牙

延伸閱讀

世足運彩／無敵艦隊中場壓制奧地利逼搶 GPT看好西班牙不讓分勝、3球以上

世足運彩／前場壓迫牽動克羅埃西亞中場老化 GPT推葡萄牙不讓分勝出

世足運彩／ 伊比利半島內戰矛盾對決？西班牙0失球防線對決葡萄牙進攻主推2.5小分

世足運彩／烏拉圭被迫提高進攻比重開放節奏 GPT看好西班牙勝出、3球以上

相關新聞

世足運彩／16強比美大戰！歐洲紅魔挾攻守優勢 Gemini推比利時正比2:1或3:1

隨著2026世界盃進入淘汰賽階段，美比大戰一觸即發。地主美國隊在主場球迷的狂熱支持下士氣達到頂點，凝聚起衝擊八強的強烈信念。然而，客隊比利時在經歷分組賽洗禮後，陣中球星的配合愈發默契，近期的全場攻守氣

世足運彩／美國對比利時不讓分賠率平分秋色 GPT綜合盤口推雙方和局、正比1:1

不讓分平均賠率把美國勝壓在2.583、比利時勝放在2.603，和局則在3.44，這種主客勝只差0.02的結構，等於莊家沒有把世界排名第9的比利時明顯推上熱門，反而讓排名第17、又有地主背景的美國被市場

世足運彩／葡萄牙C羅到此為止？無敵艦隊掌控攻守氣勢 看好西班牙正比2:1

2026世界盃16強淘汰賽迎來萬眾矚目的「伊比利半島德比」，由葡萄牙與西班牙上演頂尖對決。從主客場心理優勢與球隊狀態來看，西班牙雖然此役名義上為客隊，但從小組賽低開高走、豪取三連勝且攻入八球的絕佳狀態

世足運彩／近況壓過葡萄牙 伊比利內戰GPT看好西班牙不讓分及正比2:1

西班牙近5戰拿下13分、進11球僅失1球，氣勢明顯比葡萄牙的11分、10進球3失球更穩。這不只是帳面火力差距，西班牙近期在全場攻守推進的掌控度、門前製造險境的把握度，都比葡萄牙更有連續性；淘汰賽比的不

世足運彩／ 伊比利半島內戰矛盾對決？西班牙0失球防線對決葡萄牙進攻主推2.5小分

世界盃16強賽，「伊比利半島德比」將於07月07日上演，西班牙面對葡萄牙。西班牙以恐怖戰術執行力和堅如磐石的防線，自信將控制比賽，而葡萄牙則需依賴高效反擊尋求突破。預計終局將競爭激烈。

世足運彩／地主美國主場優勢 然而比利時前役逆轉信心爆棚主推2.5大分

美國在世足16強對比利時的比賽中展現強大主場優勢，信心倍增。而比利時在逆轉塞內加爾後士氣高昂，期待延續不敗記錄，雙方交手歷史背景亦為比賽增添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。