快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／葡萄牙C羅到此為止？無敵艦隊掌控攻守氣勢 看好西班牙正比2:1

聯合新聞網／ 台北訊
葡萄牙C羅16強賽到此為止了嗎？ 法新社
葡萄牙C羅16強賽到此為止了嗎？ 法新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 葡萄牙 vs. 西班牙

比賽時間：07／07　03：00

2026世界盃16強淘汰賽迎來萬眾矚目的「伊比利半島德比」，由葡萄牙與西班牙上演頂尖對決。從主客場心理優勢與球隊狀態來看，西班牙雖然此役名義上為客隊，但從小組賽低開高走、豪取三連勝且攻入八球的絕佳狀態來看，球隊正處於高昂的攀升期。相較之下，名義上坐鎮主場的葡萄牙，頂著陣中老將最後一舞的沉重包袱與晉級壓力，在淘汰賽高張力的窒息感下，心理包袱顯然較為沉重。西班牙陣中年輕新星無懼大賽的心理素質，將使他們在比賽推進的掌控度上佔據主動。

從國際賠率來看，莊家開出西班牙客勝2.136、葡萄牙主勝3.39，顯現出對「無敵艦隊」的高度傾斜。數據分析顯示，此盤口對於西班牙而言極具獲利空間，市場資金與近期表現皆高度一致倒向西班牙。這主要得益於西班牙在創造絕佳進攻機會的品質上顯著優於對手，擁有更高的門前製造險境的把握度，能高效率地將控球率轉化為實質威脅。兩隊歷史上雖互有勝負，且曾在2018年世界盃踢出經典的3比3平局，但如今的西班牙整體性更佳。

綜合雙方近期的全場攻守氣勢，西班牙極可能利用細膩的中場傳導撕裂葡萄牙防線。葡萄牙雖有反擊能力，但在高壓逼搶下恐難保球門不失。本場淘汰賽最終預期將由西班牙主導節奏，極可能以1比2的比分擊敗葡萄牙，強勢挺進八強。

主推薦：

西班牙正比2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 wcup93 葡萄牙 西班牙 C羅

延伸閱讀

世足運彩／西班牙誓破首輪魔咒實力輾壓奧地利 Gemini推薦3：0或3：1

世足運彩／最貴一戰引爆！格子軍團高賠率暗藏玄機 Gemini推葡萄牙正比2:1

世足運彩／ 伊比利半島內戰矛盾對決？西班牙0失球防線對決葡萄牙進攻主推2.5小分

世足運彩／兩隊皆有著強烈求勝與出線戰意 Gemini推薦西班牙2：1烏拉圭

相關新聞

世足運彩／16強比美大戰！歐洲紅魔挾攻守優勢 Gemini推比利時正比2:1或3:1

隨著2026世界盃進入淘汰賽階段，美比大戰一觸即發。地主美國隊在主場球迷的狂熱支持下士氣達到頂點，凝聚起衝擊八強的強烈信念。然而，客隊比利時在經歷分組賽洗禮後，陣中球星的配合愈發默契，近期的全場攻守氣

世足運彩／美國對比利時不讓分賠率平分秋色 GPT綜合盤口推雙方和局、正比1:1

不讓分平均賠率把美國勝壓在2.583、比利時勝放在2.603，和局則在3.44，這種主客勝只差0.02的結構，等於莊家沒有把世界排名第9的比利時明顯推上熱門，反而讓排名第17、又有地主背景的美國被市場

世足運彩／葡萄牙C羅到此為止？無敵艦隊掌控攻守氣勢 看好西班牙正比2:1

2026世界盃16強淘汰賽迎來萬眾矚目的「伊比利半島德比」，由葡萄牙與西班牙上演頂尖對決。從主客場心理優勢與球隊狀態來看，西班牙雖然此役名義上為客隊，但從小組賽低開高走、豪取三連勝且攻入八球的絕佳狀態

世足運彩／近況壓過葡萄牙 伊比利內戰GPT看好西班牙不讓分及正比2:1

西班牙近5戰拿下13分、進11球僅失1球，氣勢明顯比葡萄牙的11分、10進球3失球更穩。這不只是帳面火力差距，西班牙近期在全場攻守推進的掌控度、門前製造險境的把握度，都比葡萄牙更有連續性；淘汰賽比的不

世足運彩／ 伊比利半島內戰矛盾對決？西班牙0失球防線對決葡萄牙進攻主推2.5小分

世界盃16強賽，「伊比利半島德比」將於07月07日上演，西班牙面對葡萄牙。西班牙以恐怖戰術執行力和堅如磐石的防線，自信將控制比賽，而葡萄牙則需依賴高效反擊尋求突破。預計終局將競爭激烈。

世足運彩／地主美國主場優勢 然而比利時前役逆轉信心爆棚主推2.5大分

美國在世足16強對比利時的比賽中展現強大主場優勢，信心倍增。而比利時在逆轉塞內加爾後士氣高昂，期待延續不敗記錄，雙方交手歷史背景亦為比賽增添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。