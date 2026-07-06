快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／ 伊比利半島內戰矛盾對決？西班牙0失球防線對決葡萄牙進攻主推2.5小分

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
西班牙防線堅強。 路透
西班牙防線堅強。 路透

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃16強淘汰賽 葡萄牙 vs. 西班牙

比賽時間：07／07　03：00

這場16強的「伊比利半島德比」無疑是本輪最受矚目的終極對決。由近年展現統治級實力的西班牙，對決韌性十足的葡萄牙。

西班牙本屆世界盃至今展現出恐怖的戰術執行力。這場強強對話面對陣容豪華的葡萄牙，鬥牛士軍團預計會一如既往地試圖掌控控球權，利用歷史級的控球防禦體系來消耗對手，並尋找一擊致命的機會。

西班牙進攻端最關鍵的點，無疑是邊路天才亞馬爾（Lamine Yamal）。在這種高壓的生死戰中，他的邊路突破能力、禁區邊緣的持球創造力，將是撕開對手防線的最強利刃，再配合狀態火熱的奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal），這讓西班牙在保持超強防守的同時，依舊具備足夠的門前終結能力。令人驚嘆的是，西班牙在排除點球大戰下已保持各項賽事35場不敗，且本屆賽事至今仍是零失球，防線宛如嘆息之牆。

葡萄牙上輪在落後的逆境中憑藉傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）的進球以及拉莫斯（Gonçalo Ramos）的關鍵絕殺，2比1逆轉淘汰克羅埃西亞，整體士氣與進攻端武器庫極其豐富。然而面對西班牙這種近乎完美的窒息式控球體系，葡萄牙在陣地戰中預計會踢得相當掙扎，必須極度依賴高效的反擊來尋求破門。

頂級盃賽的淘汰賽往往戰術趨於保守，雙方容錯率極低。西班牙雖然在控球上佔據優勢，但葡萄牙豐富的打硬仗經驗與球星個人能力，足以讓他們在防守端死守不失。兩隊在2025年歐國聯決賽中就曾踢成2比2，彼此套路極為熟悉，在常規時間內，雙方戰術互克、互相忌憚的概率非常高。

盤口分析：

大小盤開出2.5球盤，兩隊在前一場都開出大分的情況下，這個盤口毫無防範，也可以看出莊家對於西班牙防守的信任。後續水位還沒有太大變動，鑒於16強淘汰賽的謹慎度和盤口位置，建議關注小分。

足彩神釣手推薦：

全場2.5小分

想看更多賽事精闢分析，歡迎搜尋『足彩神釣手』

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 2026美加墨世足 wcup93 葡萄牙 西班牙

相關新聞

世足運彩／16強比美大戰！歐洲紅魔挾攻守優勢 Gemini推比利時正比2:1或3:1

隨著2026世界盃進入淘汰賽階段，美比大戰一觸即發。地主美國隊在主場球迷的狂熱支持下士氣達到頂點，凝聚起衝擊八強的強烈信念。然而，客隊比利時在經歷分組賽洗禮後，陣中球星的配合愈發默契，近期的全場攻守氣

世足運彩／美國對比利時不讓分賠率平分秋色 GPT綜合盤口推雙方和局、正比1:1

不讓分平均賠率把美國勝壓在2.583、比利時勝放在2.603，和局則在3.44，這種主客勝只差0.02的結構，等於莊家沒有把世界排名第9的比利時明顯推上熱門，反而讓排名第17、又有地主背景的美國被市場

世足運彩／葡萄牙C羅到此為止？無敵艦隊掌控攻守氣勢 看好西班牙正比2:1

2026世界盃16強淘汰賽迎來萬眾矚目的「伊比利半島德比」，由葡萄牙與西班牙上演頂尖對決。從主客場心理優勢與球隊狀態來看，西班牙雖然此役名義上為客隊，但從小組賽低開高走、豪取三連勝且攻入八球的絕佳狀態

世足運彩／近況壓過葡萄牙 伊比利內戰GPT看好西班牙不讓分及正比2:1

西班牙近5戰拿下13分、進11球僅失1球，氣勢明顯比葡萄牙的11分、10進球3失球更穩。這不只是帳面火力差距，西班牙近期在全場攻守推進的掌控度、門前製造險境的把握度，都比葡萄牙更有連續性；淘汰賽比的不

世足運彩／ 伊比利半島內戰矛盾對決？西班牙0失球防線對決葡萄牙進攻主推2.5小分

世界盃16強賽，「伊比利半島德比」將於07月07日上演，西班牙面對葡萄牙。西班牙以恐怖戰術執行力和堅如磐石的防線，自信將控制比賽，而葡萄牙則需依賴高效反擊尋求突破。預計終局將競爭激烈。

世足運彩／地主美國主場優勢 然而比利時前役逆轉信心爆棚主推2.5大分

美國在世足16強對比利時的比賽中展現強大主場優勢，信心倍增。而比利時在逆轉塞內加爾後士氣高昂，期待延續不敗記錄，雙方交手歷史背景亦為比賽增添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。