聽新聞
0:00 / 0:00
世足運彩／地主美國主場優勢 然而比利時前役逆轉信心爆棚主推2.5大分
世界盃16強淘汰賽 比利時 vs. 美國
比賽時間：7/7 08：00
美國在4場比賽踢進10球，是觀賞性很高的球隊，主力射手巴洛跟上一場紅牌出場，這一場的位置由在荷甲PSV恩荷芬這一季踢進19球的佩皮接手，火力還是很犀利。美國最有利的是體能，在西雅圖的比賽有非常多的球迷為他們加油，會更加激昂。美國上一場少踢1人情形下以2：0擊敗波赫，是2002年以來首度在淘汰賽階段贏球，信心爆棚。
比利時上一場落後塞內加爾2球卻在比賽快要沒時間的時候連趕2球，最後又在延長賽最後時刻3：2完成逆轉，全隊士氣大盛。比利時在小組賽前2場都踢和，後面2場5：1大勝紐西蘭，加上上一場逆轉塞內加爾，狀況愈來愈好。
比利時在前4場1勝3和，至少保持了連續17場不敗。兩隊上次正式賽交手是2014世界盃也是在16強遭遇，正規賽0：0，延長賽比利時以2：1淘汰美國。今年3月美國邀比利時來友誼賽，沒想到今年16強就是遇到比利時。當時，比利時以5：0大勝美國。
德布勞內、盧卡庫與庫爾圖瓦都是最後一屆世界盃，會更加激勵全隊為他們爭取最好的成績的企圖。
主推薦：
全場2.5分大、比利時不讓分
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。