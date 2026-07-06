世足運彩／地主美國主場優勢 然而比利時前役逆轉信心爆棚主推2.5大分

世界盃16強淘汰賽 比利時 vs. 美國

比賽時間：7/7 08：00

美國在4場比賽踢進10球，是觀賞性很高的球隊，主力射手巴洛跟上一場紅牌出場，這一場的位置由在荷甲PSV恩荷芬這一季踢進19球的佩皮接手，火力還是很犀利。美國最有利的是體能，在西雅圖的比賽有非常多的球迷為他們加油，會更加激昂。美國上一場少踢1人情形下以2：0擊敗波赫，是2002年以來首度在淘汰賽階段贏球，信心爆棚。

比利時上一場落後塞內加爾2球卻在比賽快要沒時間的時候連趕2球，最後又在延長賽最後時刻3：2完成逆轉，全隊士氣大盛。比利時在小組賽前2場都踢和，後面2場5：1大勝紐西蘭，加上上一場逆轉塞內加爾，狀況愈來愈好。

比利時在前4場1勝3和，至少保持了連續17場不敗。兩隊上次正式賽交手是2014世界盃也是在16強遭遇，正規賽0：0，延長賽比利時以2：1淘汰美國。今年3月美國邀比利時來友誼賽，沒想到今年16強就是遇到比利時。當時，比利時以5：0大勝美國。

德布勞內、盧卡庫與庫爾圖瓦都是最後一屆世界盃，會更加激勵全隊為他們爭取最好的成績的企圖。

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