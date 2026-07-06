快訊

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則一看就懂

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／地主美國主場優勢 然而比利時前役逆轉信心爆棚主推2.5大分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
比利時球迷相挺。 法國新聞社
比利時球迷相挺。 法國新聞社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 比利時 vs. 美國

比賽時間：7/7 08：00

美國在4場比賽踢進10球，是觀賞性很高的球隊，主力射手巴洛跟上一場紅牌出場，這一場的位置由在荷甲PSV恩荷芬這一季踢進19球的佩皮接手，火力還是很犀利。美國最有利的是體能，在西雅圖的比賽有非常多的球迷為他們加油，會更加激昂。美國上一場少踢1人情形下以2：0擊敗波赫，是2002年以來首度在淘汰賽階段贏球，信心爆棚。

比利時上一場落後塞內加爾2球卻在比賽快要沒時間的時候連趕2球，最後又在延長賽最後時刻3：2完成逆轉，全隊士氣大盛。比利時在小組賽前2場都踢和，後面2場5：1大勝紐西蘭，加上上一場逆轉塞內加爾，狀況愈來愈好。

比利時在前4場1勝3和，至少保持了連續17場不敗。兩隊上次正式賽交手是2014世界盃也是在16強遭遇，正規賽0：0，延長賽比利時以2：1淘汰美國。今年3月美國邀比利時來友誼賽，沒想到今年16強就是遇到比利時。當時，比利時以5：0大勝美國。

德布勞內、盧卡庫與庫爾圖瓦都是最後一屆世界盃，會更加激勵全隊為他們爭取最好的成績的企圖。

主推薦：

全場2.5分大、比利時不讓分

世足運彩 2026美加墨世足 wcup94 美國 比利時

相關新聞

世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

暌違28年重返世界盃舞台的挪威，今天16強賽碰5屆冠軍巴西隊延續隊史不敗紀錄，超級球星「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）第79分鐘頭錘破門，第90分鐘再勁射破網，「梅開二度」下率挪威以2：1淘汰冠軍大熱門巴西，挺進8強也改寫隊史最佳紀錄。

韓國輸球全民憤怒！總教練黑箱選任爆黑幕

南韓世足之亂憤怒未平：足協與總教練洪明甫的「黑箱選任」爭議再度延燒

中職／獨一無二的存在 味全龍應該簽下「費仔」

味全龍應該考慮簽下美籍外野手「費仔」費爾柴德，他在WBC展現出色表現，且與中職多隊有興趣網羅。儘管他大聯盟表現平平，但其人氣和商業價值高，實力適合強化味全龍外野陣容。

長打蕩然無存 小葛雷諾的災難性崩盤是怎麼回事？

藍鳥巨星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季打擊表現驚人下降，僅敲出4發全壘打，打擊率為.268，顯示其擊球品質確實下滑。儘管揮棒速度仍為聯盟頂尖，但由於揮棒時機及身體協調性問題，讓有效擊球頻率驟降。藍鳥需面對他的調整及戰績不佳的挑戰。

溫網／大坂直美擊敗球后莎芭蓮卡 首闖溫網8強

日本名將大坂直美今天在溫布頓網球錦標賽以6比2、7比6（7/2）爆冷擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強

世足賽／首次踢世界盃就殺瘋！哈蘭德滅巴西4戰轟7球 52年來第一人

2026美加墨世界盃16強淘汰賽爆出震撼彈，挪威在「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）獨進兩球的帶領下，以2比1擊敗5屆冠軍巴西，隊史首度闖進世界盃8強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。