世足運彩／英格蘭突破高原球場困擾 墨西哥難破16強魔咒推下半場進球多

世界盃16強淘汰賽 英格蘭 vs. 墨西哥

07／06 08：00

英格蘭為了避免像厄瓜多飛抵墨西哥的機場以及住宿飯店被激進球迷干擾，刻意保密住宿飯店等訊息，還是消息走漏，球迷到機場、飯店叫囂，墨西哥出動上百防暴警察與警犬、無人機來維持秩序。

這一場在二手市場比賽票價，最山頂票價已經開到3000英鎊以上，大約要超過12萬新台幣，第一類票區的叫價都已經突破百萬台幣。墨西哥挾著高原球場的高海拔低壓氣候，希望能憑藉這樣優勢來結束本屆在墨西哥境內最後一場比賽而前進美國。

這場比賽原先禪出消息是要避開可能的暴雨，要提早6小時開打，但是兩國足協、轉播單位以及球迷抗議，包括後勤的大亂、轉播與球迷交桶等問題大亂，最終宣布並不會提早比賽。

過去墨西哥有一個所謂的魔咒，他們在小組賽晉級之後的16強淘汰賽都輸球，但是這一屆是從32強就開始是淘汰賽，墨西哥雖然突破了「第4場魔咒」，還要接受真正的」16強魔咒」考驗。

英格蘭會在上半場刻意放慢節奏，避免過早消耗體力。這一場英格蘭會在下半場突圍而出。

主推薦：

進球較多半場=：下半場

其他參考推薦：

不讓分：英格蘭；全場2.5分大