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世足運彩／巴西、挪威火力對拚值得期待 推下注兩隊都進球

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
巴西隊女粉絲。 路透
巴西隊女粉絲。 路透

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃16強淘汰賽 巴西 vs. 挪威

比賽時間：07／06　04：00

這場強強對話由傳統豪門五星巴西對決挪威。對巴西來說，這不只是通往冠軍之路的關鍵戰役，更是證明球隊在陣容殘缺下依舊擁有冠軍底蘊的試金石。

巴西本季在世界盃小組賽中展現出極高的進攻爆發力。這場淘汰賽面對火力強大的挪威。巴西進攻端最關鍵的點，無疑是邊路核心維尼修斯（Vini Jr.），雖然中場帕奎塔（Lucas Paquetá）因傷缺陣，但這也將逼迫巴西將進攻重心更純粹地壓在邊路，隨時製造挪威門前的混亂。

挪威本屆進攻端依賴哈蘭德（Erling Haaland）在鋒線上的恐怖身體素質與門前終結能力，他只要一次反擊機會就能瞬間改變戰局，加上努薩（Antonio Nusa ）的進攻威脅，這都是巴西這場必須戒備的地方。

盤口分析：

比起亞洲盤口，這場雙方的火力絕對是更值得信賴的標的，兩邊都擁有能單挑對手2名球員的巨星存在，不管誰先進球，另一方都有能力回擊，建議關注兩隊都進球。

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兩隊都進球：是

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