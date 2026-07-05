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世足運彩／五星巴西攻勢猛烈對應哈蘭德反擊威脅 GPT推薦巴西勝出

聯合新聞網／ 台北訊
維尼修斯。 歐新社
維尼修斯。 歐新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 挪威 vs. 巴西

比賽時間：7／6 04：00

巴西在世界排名高出挪威25席的情況下，主勝平均賠率仍停在2.083，這不是莊家全面壓低強隊的盤，而是刻意把讓球門檻留在可被質疑的位置。淘汰賽90分鐘有和局風險，和局3.623、挪威勝3.807也顯示市場沒有完全排除冷門，但主勝仍是盤面重心。

挪威之所以能讓盤口不敢開得太硬，歷史包袱很明顯。雙方過去4次交手，挪威2勝2和不敗，1998年世界盃還曾2比1擊敗巴西。這種「天敵」敘事會吸引不少受讓籌碼，尤其淘汰賽只要拖住節奏，弱勢方就有把比賽帶進延長的想像空間。

但近期內容不能只看舊帳。巴西近5場場均積分達2.6，優於挪威的2.0；全場攻守氣勢、比賽推進掌控度也明顯更穩。更關鍵的是，巴西在門前製造險境的品質高出一截，進攻端場均約2.2球，碰上挪威近期場均失球偏高的防線，讓主勝盤仍有莊家低估與盤口投資價值。

大小球方向同樣偏向開放。挪威有哈蘭德撐起反擊威脅，巴西若先進球，挪威被迫前壓後，後場空間會被維尼修斯等速度型攻擊手放大。此役投注主軸看巴西90分鐘勝出，比分節奏可朝3球以上評估。

主推薦：

巴西勝

其它參考推薦：

雙方進球數大於2.5

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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