快訊

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

周三前持續增強！強颱巴威暴風侵襲機率擴大 9縣市逾4成「宜蘭飆49％」

搶奪頂尖學者！美國諾貝爾化學獎得主赴北京清華任教引各界關注

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／哈蘭德暴力進球帶動巴西煙火秀 Gemini推薦森巴軍團2比1或3比1

聯合新聞網／ 台北訊
哈蘭德進攻威脅巨大。 法新社
哈蘭德進攻威脅巨大。 法新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 挪威 vs. 巴西

比賽時間：7／6 04：00

2026世界盃進入一槍斃命的16強淘汰賽，對於坐擁五座金盃的「五星巴西」而言，背負著舉國不容再失的巨大晉級壓力。此役面對世界排名第31的挪威，森巴軍團不僅要在淘汰賽強勢出線，更帶著「終結38年逢挪威不勝」的必勝心態傾巢而出。歷史上四度交手未嘗一勝的屈辱，加上1998年世界盃1比2遭挪威逆轉的宿怨，讓這場「天敵對決」充滿復仇與生存的窒息感，巴西勢必要用實力洗刷歷史汙點。

從盤口走勢來看，國際不讓分平均賠率開出主隊勝2.083，顯見莊家對於巴西打破魔咒抱持積極態度。根據最新數據評估，巴西在進攻端的創造絕佳進攻機會的品質，以及近期的全場攻守氣勢上，均呈現壓倒性優勢，尤以上役在進攻三區創紀錄的210次傳球展現強大掌控度。相較之下，挪威防線控制力薄弱，難以抵擋維尼修斯等豪門鋒線的輪番衝擊，巴西極高機率順應市場指標，撕裂對手防線。

兩隊主力神鋒的對決令此役大球節奏呼之欲出，哈蘭德強大的門前製造險境的把握度，勢必能為挪威爭取進球，但整體陣容深度仍以巴西更為厚實。綜合兩隊攻防落差與求勝戰意，本場賽事預期將是火力全開的對攻大戰，進球數看好「3+」的大球格局，推薦比分2比1或3比1，五星巴西將強勢挺進8強。

主推薦：

推薦比分2比1或3比1

其它參考推薦：

雙方進球數3+

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足運彩／十字軍團強攻能壓制北非之狐 Gemini 看好瑞士勝與全場2.5球大分

世足運彩／西班牙誓破首輪魔咒實力輾壓奧地利 Gemini推薦3：0或3：1

世足運彩／衛冕軍攻擊效率無懈可擊 Gemini看好阿根廷終結黑馬維德角預測3：0勝

世足運彩／巴西驚現體能隱憂 日本魔鬼藏在細節Gemini推正賽和局

相關新聞

世足運彩／哈蘭德暴力進球帶動巴西煙火秀 Gemini推薦森巴軍團2比1或3比1

2026世界盃進入一槍斃命的16強淘汰賽，對於坐擁五座金盃的「五星巴西」而言，背負著舉國不容再失的巨大晉級壓力。此役面對世界排名第31的挪威，森巴軍團不僅要在淘汰賽強勢出線，更帶著「終結38年逢挪威不

世足運彩／五星巴西攻勢猛烈對應哈蘭德反擊威脅 GPT推薦巴西勝出

巴西在世界排名高出挪威25席的情況下，主勝平均賠率仍停在2.083，這不是莊家全面壓低強隊的盤，而是刻意把讓球門檻留在可被質疑的位置。淘汰賽90分鐘有和局風險，和局3.623、挪威勝3.807也顯示市

世足運彩／三獅軍團征戰墨西哥魔鬼高原面臨體能極限 Gemini看好「雙方和局」

英格蘭「三獅軍團」陣中主力經歷一整季歐洲頂級聯賽與多線作戰的嚴酷考驗，體能早已亮起紅燈。如今在世界盃十六強淘汰賽，遭遇坐擁2200公尺高原地利與十萬魔鬼主場優勢的地主墨西哥，這項體能隱憂無疑將被無限放

世足運彩／墨西哥5連勝仍難撼動客勝低賠 GPT推薦英格蘭勝出

墨西哥近5戰全勝，主勝均賠卻仍被放在2.892，高於英格蘭客勝2.433，這不是莊家忽略地主氣勢，而是刻意把爆冷題材留在檯面上吸引籌碼。和局3.327不低，代表市場並未把比賽定調成拖進延長賽的消耗戰，

世足運彩／維尼修斯領軍森巴軍團互轟神獸挪威搶晉級 推全場大分

2026年美加墨世界盃16強焦點戰，五冠王巴西將在大都會人壽體育場，迎戰睽違世界盃28年的挪威，勝者將晉級8強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。