世足運彩／維尼修斯領軍森巴軍團互轟神獸挪威搶晉級 推全場大分

世界盃16強淘汰賽 挪威 vs. @巴西

比賽時間：7／6 04：00

2026年美加墨世界盃16強焦點戰，五冠王巴西將在大都會人壽體育場，迎戰睽違世界盃28年的挪威，勝者將晉級8強。

我們從目前全世界認為冠軍大熱門球隊來談。目前看好的前3名球隊是法國、阿根廷與西班牙，英格蘭、巴西與挪威被放在第4、5、6名。其實並不是這3隊實力不如前3，而是這3隊，挪威要先對到巴西，英格蘭要先過地主墨西哥這一關。

挪威自己國內的球評說到球隊是攻強守弱，尤其32強淘汰賽被象牙海岸壓著打，哈蘭德當救世主，他賽後自認極度疲勞，要是踢到延長賽，他也不確定能不能撐下去。挪威太依賴2大核心，對象牙海岸之戰後，壓榨了體能到達極限，尤其挪威很怕遇到速度極佳的邊鋒。而這正是巴西的專項。維尼修斯，被評為本屆最活耀的邊鋒之一，本屆小組賽攻入4球，是目前全隊進球最多的球員。

巴西是近幾屆以來星光較為黯淡的一次。他們在五大聯賽豪門球隊，還是當家先發球員的組合。只是大家把眼光放在不應該被討論的內馬爾，其實他狀態已經不是巴西的當然先發，不要在他替補上場時認為巴西要進球了。巴西還有優秀的前中後場：維尼休斯、馬丁內利、卡塞米羅。尤其32強靠著馬丁內利補時絕殺日本，驚險挺進16強。

挪威資格賽8戰全勝，狂轟37球，打破義大利出線，是近代最強的歐洲區資格賽表現之一。巴西的陣容深度是全屆之最，但挪威在歷史上4次面對巴西，全部未嘗敗績。對巴西來說，這場不是實力戰，也是心魔戰。

巴西喜歡對轟的對手，這樣拉開的進攻距離可以有效發揮，尤其兩翼齊發的推進，是專剋挪威的戰法。

一路過關斬將的2隊，終於來到今晚，期待看到哈蘭德與維尼修斯的世界最頂級前鋒對決。

主推薦：

全場2•5球大分

其它參考推薦：

巴西不讓分

兩隊是否進球：是

挪威0•5大分