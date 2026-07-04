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世足運彩／巴拉圭防線崩潰只是時間問題 推薦法國3：0大勝晉級8強

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
法國在世界盃16強對上傷兵滿營的巴拉圭，憑藉連場大勝與姆巴佩領銜的火力，被看好以3：0取勝並順利晉級8強。 新華社
法國在世界盃16強對上傷兵滿營的巴拉圭，憑藉連場大勝與姆巴佩領銜的火力，被看好以3：0取勝並順利晉級8強。 新華社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 巴拉圭 vs. 法國

比賽時間：07／05　05：00

本屆世界盃終於迎來殘酷的16強淘汰賽。這場焦點對決由奪冠大熱門「高盧雄雞」法國硬碰本屆黑馬巴拉圭。對法國隊來說，這不只是通往大力神盃的關鍵一戰，更是展現統治力、延續連續大勝氣勢的必經之路。

法國隊本季在世界盃賽程中展現出極致的進攻執行力。小組賽到32強接連橫掃對手，締造了連續5場比賽單場至少攻入3球的恐怖紀錄。

法國隊進攻端最關鍵的點，無疑是目前斬獲6粒進球、高居射手榜首的核心姆巴佩（Kylian Mbappé）加上奧利塞（Michael Olise）等世界級球員在前場，任何一人都有能擊潰對手的技術與能力。

反觀巴拉圭，上輪在32強賽中通過點球大戰以4-3爆冷淘汰德國。然而巴拉圭為此付出了極大代價，球隊目前遭遇嚴重的傷兵危機，進攻核心恩西索（Julio Enciso）與主力後衛阿爾德雷特（Omar Alderete）均有傷在身，整體戰力與板凳深度已嚴重受損。

巴拉圭雖韌性十足，但在連續高強度消耗且主力傷退的情況下，面對進攻火力正處於巔峰的法國隊，防線崩潰只是時間問題。只要法國隊能保持常規的進攻施壓，利用巴拉圭體能下滑的空檔進行精準打擊，在常規時間內取得大勝並奠定勝局的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤直接開出法國讓2球，後續在1.75盤之間震盪，莊家對他們的信心不言而喻，不管基本面、盤口面等因素，法國目前狀態都完勝巴拉圭，建議關注法國大勝晉級。

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法國 -1.75（運彩盤 60% 法國 讓分0:2 + 40% 法國讓分和局0:2）

預估比分：法國 3：0 巴拉圭

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