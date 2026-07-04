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世足運彩／巴拉圭門將昔賣球衣救小孩 今身價飆漲仍難擋法國火力看好2.5大分
世界盃16強淘汰賽 巴拉圭 vs. 法國
比賽時間：07／05 05：00
這場比賽賽前討論，都圍繞在巴拉圭門將基爾的球衣。基爾在2022年小孩早產引發許多併發症，當時基爾沒沒無聞，變賣他在U20時國家隊球衣，賣得大約1048台幣來救小孩。他在32強對德國幾次神撲，點球大戰淘汰強敵德國，當年買他球衣的朋友說要把球衣還給他，條件是要他贏法國。
其實直到2025年，基爾只在巴拉圭與阿根廷頂級聯賽上場3次。2025年母隊聖羅倫素財務危機，買不起原本想網羅的哥斯大黎加門將，於是把長期待在二軍的基爾拉上一軍。沒想到基爾58場比賽完成29場0封，入選國家隊後，球隊對他的報價提出400萬歐元就可以談，在拿下德國之後，現在已經有五大聯賽球隊試圖探詢報價，據估計，基爾目前報價至少要600萬歐。也就是他從賣球衣時候的身價到現在已經暴漲18萬倍。
而法國是這一屆世界盃身價最高的球隊，達到12.5億歐元（約新台幣440億），姆巴佩一個人的身價1.8億歐元，他一天的薪資就可以買下當年基爾球衣上千件。
回到兩隊實力與戰術的討論。巴拉圭一定繼續利用他們讓德國窒息的防守來限縮法國的進攻，但是法國目前已經進了13球，姆巴佩已經夠難纏了，登貝萊又是另一個難以防範的箭頭，法國不只這2人而已。
如果法國開賽久攻不下，就要快速變化進攻戰法，持續進攻跟巴拉圭玩消耗體力，到了下半場就可以拉開比次間差距。法國球員像姆巴佩、登貝萊等球星在賽後會主動趨前跟基爾握手致意，或者主動交換球衣。
主推薦：
總分大小2.5，大2.5
其他參考推薦：
不讓分／兩隊是否都進球，法國／否
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