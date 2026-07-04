世足運彩／北非雄獅沒輸過加拿大！ 推國際賽連33場不敗的摩洛哥不讓分勝

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聯合新聞網／ 文／超小咖
加拿大與摩洛哥在世界盃16強交鋒，摩洛哥挾33場國際賽不敗與過往對戰全勝優勢，主推摩洛哥不讓分並看小分。 美國聯合通訊社
加拿大與摩洛哥在世界盃16強交鋒，摩洛哥挾33場國際賽不敗與過往對戰全勝優勢，主推摩洛哥不讓分並看小分。 美國聯合通訊社

2026世足賽

加拿大在32強賽與南非陷入苦戰，最終靠傷停補時絕殺，以1：0力克對手，驚險晉級，首次闖入世界盃16強。摩洛哥則是在第91分追平荷蘭後，在最終12碼大戰中，以3：2頂住壓力，淘汰對手，驚險晉級。心裡素質強韌。兩隊將於7月5日淩晨1點，於休士頓NRG體育場，展開16強焦點對決。

摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛-哈基米，能攻擅守是其特色。哈基米是團隊邊路最重要的推進點，今屆場均跑動距離達9.8公里。可以和左路的埃爾哈努斯進行快速反擊。而門將博諾是摩洛哥核心球員，在對荷蘭的PK大戰中成為英雄。塞巴里則是陣中效率最高的攻擊手，在PK戰踢進關鍵進球，展現高壓下的冷靜。

加拿大在本屆賽事中拿下了隊史世界盃，首個積分與首勝，士氣正旺。總教練馬希指示：警告球員必需全神貫注防守、嚴格執行戰術、穩住中場，加拿大才有機會把優勢轉化為實際威脅。好消息是當家球星戴維斯回歸，壞消息是中場大將科內受傷。但還好有尤斯塔基奧的跑動能力和衝擊力。

摩洛哥有豐富的淘汰賽經驗，穩定的控球能力，與優異的防守韌性。目前於國際賽保持33場不敗記錄。而值得注意的是：加拿大歷史上從未戰勝過摩洛哥。

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