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世足運彩／巴拉圭死守難扛法國火力 盤口態度也支持GPT主推全場3球以上

聯合新聞網／ 台北訊
巴拉圭雖擅長死守纏鬥，但面對近況火熱的法國，實力與進攻效率差距明顯，盤口與歷史交手都偏向法國勝出，並可留意3球以上。 美國聯合通訊社
巴拉圭雖擅長死守纏鬥，但面對近況火熱的法國，實力與進攻效率差距明顯，盤口與歷史交手都偏向法國勝出，並可留意3球以上。 美國聯合通訊社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 巴拉圭 vs. 法國

比賽時間：07／05　05：00

巴拉圭在16強面對世界第3的法國，晉級壓力不只是實力差距，更在於90分鐘內一旦落後，原本賴以生存的低位防守就會被迫提前拆開。法國背著奪冠熱門包袱，反而沒有慢熱本錢，這種淘汰賽必勝心態，通常會把前場壓迫與邊路推進拉到更高強度。

國際不讓分平均賠率開出巴拉圭勝12.727、和局5.723、法國勝2.309，莊家態度很清楚：冷門賠率拉得很高，並不是鼓勵追巴拉圭，而是反映兩隊攻守層級差距。法國客勝雖非低到失去空間，但以近期5連勝、場場掌控比賽節奏的狀態來看，這個價位仍有盤口投資價值。

近況更直接。巴拉圭近5戰2勝2和1敗，進7球失5球，抗壓能力尚可；法國近5戰全勝，進16球只失3球，門前製造險境的把握度明顯高出一截。這也是大小球節奏偏向3球以上的主因：巴拉圭若先失球，防線前壓後會留下更多反擊通道。

歷史交手也有訊號。1958年世界盃法國曾以7比3擊敗巴拉圭，1998年16強則靠延長賽黃金進球1比0過關。巴拉圭能纏鬥，但法國在淘汰賽解題能力更成熟。本場投注方向以法國勝為主，比分節奏看向法國2比1、3比0或3比1，進球數可同步留意3球以上。

主推薦

總進球數3球以上

其他推薦

法國 2：1 巴拉圭；法國 3：0 巴拉圭；法國 3：1 巴拉圭

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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