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世足運彩／歷史對戰巴拉圭有絕對優勢！欣賞法國進攻秀吧 Gemini看好法國3：0勝出

聯合新聞網／ 台北訊
法國在世界盃16強對戰巴拉圭時全面壓制對手，並以高士氣、強攻火力與賠率優勢，被預期能在常規時間大比分勝出晉級。 法新社
法國在世界盃16強對戰巴拉圭時全面壓制對手，並以高士氣、強攻火力與賠率優勢，被預期能在常規時間大比分勝出晉級。 法新社

2026世足賽

世界盃16強淘汰賽 巴拉圭 vs. 法國

比賽時間：07／05　05：00

2026年世界盃16強淘汰賽即將上演精彩對決，由奪冠熱門「高盧雄雞」法國正面交鋒南美勁旅巴拉圭。法國近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度已達巔峰，32強以3比0輕取瑞典，展現極其殘暴的戰術執行力，全隊士氣如日中天；相較之下，世界排名第41的巴拉圭雖以強悍防守著稱，但在面對法國排山倒海的進攻浪潮下，恐將面臨極大防守壓力。

從國際賠率來看，法國客勝賠率定在2.309，相較於巴拉圭高達12.727的勝賠，顯現出實力天秤的極度傾斜，這也讓法國在不讓分盤中具備極高的盤口投資價值。歷史交手紀錄上，法國對戰巴拉圭擁有壓倒性優勢，且法國在創造絕佳進攻機會的品質，以及門前製造險境的把握度上都傲視群雄。極高的場均積分表現，均顯示法國在常規時間內解決戰局的機率極高。

結合雙方近期戰意，法國黃金鋒線勢必全力搶攻，巴拉圭重現1998年死守到底的機率偏低。本場賽事極可能演變成法國的進攻秀，預估總進球數在3球以上。在法國絕對戰力與高昂士氣加持下，常規時間大勝晉級已是勢在必行，看好出現3比0、3比1等大比分，輕鬆挺進8強。

主推薦

總進球數3球以上

其他推薦

法國 3：0 巴拉圭；法國 3：1 巴拉圭

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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