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世足運彩／極可能重演上屆交手劇本 Gemini看好摩洛哥2：1加拿大

聯合新聞網／ 台北訊
加拿大粉絲。 法新社
加拿大粉絲。 法新社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 加拿大 vs. 摩洛哥

比賽時間：07／05　01：00

隊史首度闖進世界盃16強淘汰賽的加拿大，靠著擊敗南非的歷史性勝利士氣大振，主力前鋒大衛（Jonathan Christian David）狀態正佳，展現不俗的進攻火力；然而，這支北美新星即將碰上的，是近期狀態近乎完美的北非雄獅摩洛哥。摩洛哥近五場賽事豪取全勝，其中更有三場零封對手，攻防體系極其完整，帶著高昂鬥志與頂尖狀態強勢壓境，兩隊在士氣與近況的正面碰撞，將決定這場生死戰的走向。

回顧兩隊歷史交鋒，摩洛哥在2022年世界盃小組賽曾以2比1擊敗加拿大，佔據絕對心理優勢。從大數據與整體實力評級來看，摩洛哥在市場預測中擁有顯著優勢，雖然加拿大近期創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度不俗，但在面對防守實力達到精英級別的摩洛哥時，加拿大防守端不夠穩定的隱憂預計將被無限放大，恐難以抵擋對手的高壓攻勢。

國際不讓分賠率開出主隊勝3.667、和局3.373、客隊勝2.443，顯見莊家對於世界排名高居第7的摩洛哥信心充足。綜合兩隊近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度，摩洛哥更具備主導淘汰賽節奏的能力。此役極可能重演上屆交手的比分劇本，看好摩洛哥以更穩健的攻防轉換突破對手防線，預計將以1比2擊退加拿大，順利挺進半準決賽。

主推薦

摩洛哥2：1加拿大

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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摩洛哥將於世界盃16強賽迎戰加拿大，兩隊實力懸殊。摩洛哥近五場全勝且防守穩固，將考驗加拿大防線。依據歷史交鋒，摩洛哥曾以2比1擊敗加拿大，勢頭強勁。專家預測，摩洛哥有望以1比2贏得比賽，挺進半準決賽。

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摩洛哥在2026美加墨世足16強賽中面對主場作戰的加拿大，承受著淘汰賽壓力。賠率顯示摩洛哥勝出為主流，近期實力評分優於加拿大，並在過去小組賽中取得勝利。數據支持摩洛哥借助經驗與防守優勢晉級。

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