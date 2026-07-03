世足運彩／哥倫比亞超兇鋒線 迦納只能硬防硬守退無可退 推薦哥倫比亞輾過讓分

世界盃32強淘汰賽 哥倫比亞 vs. 迦納

比賽時間：7／3 07：00

克服超多關卡，終於以「最佳小組第三」驚險晉級的迦納，將在7/4早上迎戰K組冠軍哥倫比亞。

哥倫比亞平均控球率近60%，穆尼奧斯、哈梅斯、迪亞斯在小組賽展現強大的攻擊力，除了場均積分高於水準，且進攻球球威脅。相對於哥倫比亞的進攻效率，迦納追求的是防守反擊。

迦納首戰1：0擊敗巴拿馬，次戰0：0逼和英格蘭，最後1：2敗給克羅埃西亞。迦納對英格蘭時控球率僅21%，可是它完全封鎖英格蘭並逼平。迦納依賴的低控球率防守，在遇到如哥倫比亞型攻擊風格，後衛是否能撐的起，是個考驗。

場上的考驗腦人，現實的考驗也腦人，迦納的首都阿克拉目前豪雨成災，災情不斷。讓迦納球員心繫卻也只能加油打氣一起取暖。

哥倫比亞的陣容深度、個人能力、戰術考量等均優於迦納。雖迦納陣中有多位五大聯賽球員，但因多為中後場，故迦納的守大於攻。

迦納的現任主帥奎羅斯之前執教過哥倫比亞，雖之後因些許因素離開隊伍，但他對哥倫比亞球員體系與特性的了解，會是迦納戰術的優勢之一。

哥倫比亞小組賽以3：1勝烏茲別克、1：0勝民主剛果、0：0平葡萄牙。以2勝1和積分7分，站穩K組冠軍。陣內鋒線組合優異，看好順利晉級。

主推薦：

哥倫比亞讓分

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總進球數：2-3球