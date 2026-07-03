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世足運彩／邁阿密是梅西另類主場 維德角這回難擋阿根廷猛攻推薦讓2分穿盤

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
維德角雖在小組賽展現韌性，但文章認為阿根廷已摸熟其防守套路，加上邁阿密的梅西主場效應，預期阿根廷可強勢過盤。 路透
維德角雖在小組賽展現韌性，但文章認為阿根廷已摸熟其防守套路，加上邁阿密的梅西主場效應，預期阿根廷可強勢過盤。 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 阿根廷 vs. 維德角

比賽時間：07／04　06：00

大家對人口最少的會內賽國家維德角很陌生，其實人家好打是非洲區資格賽小組第1直接取得會內賽門票。維德角主要也是血統號召，網羅了許多球員回歸。在小組賽第1輪對西班牙0：0踢出了名號。其實西班牙除了輕敵，18歲的亞馬爾受傷仍未痊癒，西班牙對這個雜牌軍的防守情蒐也不足。

雖然維德角後面2場一樣踢和，以3和3分積分小組第2晉級，但是他們能否過阿根廷這一關？

小組賽前面幾場，領先球隊太早放掉球權改採守勢多一些的戰術，往往吃大虧，像日本、象牙海岸、荷蘭，後面的爭冠等級強隊已有所借鏡，法國與西班牙能贏幾球就繼續主攻。現在阿根廷一樣對維德角的防守套路摸熟了，況且這場比賽是梅西現在的俱樂部邁阿密國際的所在地，美國人把梅西當自己人，全場為了幫梅西加油，把金靴獎領先地位從姆巴佩手中搶回來，阿根廷的攻勢絕非維德角能抵擋。

主推薦：

讓球0：2，阿根廷

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