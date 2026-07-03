世足運彩／埃及有薩拉不一定能贏 澳洲為亞足聯爭最後一口氣推薦倒打
世界盃32強淘汰賽 澳洲 vs. 埃及
比賽時間：07／04 02：00
埃及曾拿過9次非洲盃冠軍，卻只有4次參加世界盃會內賽，一勝難求。直到這一屆小組賽第2場3：1贏了紐西蘭，才拿到隊史第1勝。當家球星薩拉走下坡，今年球季結束後已經告別利物浦，他在上一場對伊朗的比賽腿筋拉傷，現在已經恢復練習。但是過去埃及也不是沒有薩拉，上一屆甚至在非洲區資格賽都沒過關。
澳洲球員身高與體型明顯優於埃及，他們散布在歐洲次級聯賽像英冠、荷甲，爭出頭的意願非常高。澳洲曾經2度打進16強，都是遇到當屆冠軍義大利與阿根廷，都以1球飲恨。這一場不讓分賠率略看好埃及，但是以在世界盃的過去戰史，澳洲絕非好惹的球隊，也是亞足聯唯一倖存的球隊，我幫澳洲加油。
主推薦：
不讓分，澳洲
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總分大小：2.5小分
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