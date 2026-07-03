快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

世足運彩／埃及有薩拉不一定能贏 澳洲為亞足聯爭最後一口氣推薦倒打

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
埃及有世界級前鋒薩拉赫過去都不一定能贏，這次拿到隊史首勝也踢進淘汰賽已經可以交代了，看好戰力更整齊的澳洲勝出 。 法新社
埃及有世界級前鋒薩拉赫過去都不一定能贏，這次拿到隊史首勝也踢進淘汰賽已經可以交代了，看好戰力更整齊的澳洲勝出 。 法新社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 澳洲 vs. 埃及

比賽時間：07／04　02：00

埃及曾拿過9次非洲盃冠軍，卻只有4次參加世界盃會內賽，一勝難求。直到這一屆小組賽第2場3：1贏了紐西蘭，才拿到隊史第1勝。當家球星薩拉走下坡，今年球季結束後已經告別利物浦，他在上一場對伊朗的比賽腿筋拉傷，現在已經恢復練習。但是過去埃及也不是沒有薩拉，上一屆甚至在非洲區資格賽都沒過關。

澳洲球員身高與體型明顯優於埃及，他們散布在歐洲次級聯賽像英冠、荷甲，爭出頭的意願非常高。澳洲曾經2度打進16強，都是遇到當屆冠軍義大利與阿根廷，都以1球飲恨。這一場不讓分賠率略看好埃及，但是以在世界盃的過去戰史，澳洲絕非好惹的球隊，也是亞足聯唯一倖存的球隊，我幫澳洲加油。

主推薦：

不讓分，澳洲

其他參考推薦：

總分大小：2.5小分

世足運彩 2026美加墨世足 wcup86 澳洲 埃及

相關新聞

世足運彩／埃及有薩拉不一定能贏 澳洲為亞足聯爭最後一口氣推薦倒打

澳洲將對陣埃及，力爭在世足杯16強續命。儘管埃及擁有明星薩拉，但過去表現不佳，進軍淘汰賽希望渺茫。澳洲隊曾兩度晉級16強，對手固然強大，但他們仍具競爭力。

世足運彩／定位高空vs.球星威能 澳洲大賽經驗更甚埃及法老推薦受讓過關

世界盃淘汰賽將於7月4日02:00進行，澳洲對決埃及。袋鼠軍團擁有定位球優勢，而法老軍團則仰賴薩拉赫的威脅。亞洲盤開出埃及讓0.5球，建議關注澳洲受讓。

世足運彩／澳洲、埃及實力近乎五五開 Gemini看好雙方和局

2026世足賽澳洲對埃及，賠率顯示雙方實力接近，和局可能性高達。莊家開出埃及勝2.473、澳洲勝3.157及和局3.08，暗示比賽將陷入僵局，預料常規時間內難分勝負。

世足運彩／不犯錯比搶開局更實際 澳洲對埃及GPT看好和局、1：1

澳洲與埃及將進行淘汰賽，雙方戰意趨於保守，賠率顯示和局具吸引力。儘管埃及近期表現較佳，歷史交手優勢尚不明顯，預測比分為1比1。投注方向以「雙方和局」最具價值。

加拿大羽賽／劉廣珩許尹鏸狀態佳 直落2晉混雙8強

混雙組合劉廣珩、許尹鏸今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300加拿大羽球公開賽16強戰，以21比12、21比14擊敗美國組...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。