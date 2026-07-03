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世足運彩／定位高空vs.球星威能 澳洲大賽經驗更甚埃及法老推薦受讓過關

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
澳洲與埃及實力五五波，但看好有較多淘汰賽經驗的澳洲能勝出 。 路透
澳洲與埃及實力五五波，但看好有較多淘汰賽經驗的澳洲能勝出 。 路透

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃32強淘汰賽 澳洲 vs. 埃及

比賽時間：07／04　02：00

這場一戰定生死的強強對決，由球風強悍的袋鼠軍團澳洲，硬碰小組賽保持不敗的法老軍團埃及。對雙方而言，這不僅僅是一場晉級名額的爭奪，更是證明各自戰術體系能否在世界最高舞台上更進一步的關鍵戰役。

澳洲本季在小組賽中展现出極高的身體對抗性與體能優勢，順利以次名晉級。總教練波波維奇（Tony Popovic）偏向利用邊後衛拉開寬度的戰術，陣中雖有如伊蘭昆達（Nestory Irankunda）與沃爾帕托（Cristian Volpato）等具備個人推進能力的年輕新星，但整體缺乏絕對的組織核心，進攻端在面對落位防守時常顯得單調乏力。澳洲本場最關鍵的優勢，仍建立在蘇塔（Harry Souttar）領銜的定位球身材優勢，試圖利用高空球威脅撕開對手防線。

埃及由傳奇射手霍薩姆·哈桑（Hossam Hassan）執教後，展現出極強的防守紀律性與韌性，小組賽階段更拿下了隊史首場世界盃正賽勝利。埃及進攻端最關鍵的點，無疑是頂級球星薩拉赫（Mohamed Salah）。在這種一戰定生死的淘汰賽中，他在前場的威脅與牽制力很強大，能為馬爾穆什（Omar Marmoush）與馬哈茂德·哈桑（Trezeguet）創造大量反擊空間。

盤口分析：

亞洲盤目前大致落在埃及讓0.5球到0.25球，兩隊實力很接近，也都不會過度激進，在淘汰賽的壓力下，澳洲的經驗會有很大幫助。盤口沒有給埃及過多信心，建議關注澳洲受讓。

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預估比分：澳洲 1：1 埃及

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