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世足運彩／生死之戰遇昔日恩師！南美勁旅誓言晉級 Gemini推薦哥倫比亞2：1勝

聯合新聞網／ 台北訊
哥倫比亞被看好挺進16強。 路透社
哥倫比亞被看好挺進16強。 路透社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 哥倫比亞 vs. 迦納

比賽時間：07／04 09:30

2026世界盃足球賽進入一戰定生死的32強淘汰賽，面臨「贏球晉級、輸球回家」的巨大壓力，南美勁旅哥倫比亞與非洲傳統強權迦納將展開正面對決。兩隊對於晉級16強都有著不容妥協的必勝決心，尤其是實力更勝一籌、世界排名第13的哥倫比亞，小組賽階段以首名之姿強勢出線，全隊展現出對大力神盃的強烈渴望，勢必要在常規時間內解決對手，絕不容許任何意外發生。

擋在哥倫比亞面前的，是昔日國家隊主帥奎羅斯所率領的迦納。儘管迦納對哥倫比亞的戰術打法瞭若指掌，且曾在分組賽寫下防守奇蹟，但兩國在實力上仍有顯著的跨洲差距。歷史交手紀錄中，哥倫比亞對陣迦納取得不敗優勢，展現極為穩健的防守實力。從國際不讓分賠率來看，哥倫比亞勝賠僅1.923，相較於迦納的7.01，莊家態度明顯朝哥倫比亞傾斜，整體盤勢顯現出對南美勁旅的強烈信心。

數據評估指出，哥倫比亞在整體戰力評分與近期的全場攻守氣勢上皆佔據絕對優勢，尤其在門前製造險境的把握度上遠高於對手。儘管迦納可能排出鐵桶陣全力防守並伺機反擊，但哥倫比亞強大的邊路突破與中場攔截力，將能有效撕裂迦納防線。綜合雙方近況與必勝心態，哥倫比亞在常規時間內全取三分的機率極高，預期將以2比1的比分順利挺進16強。

主推薦：

哥倫比亞2比1勝出

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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