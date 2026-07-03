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世足運彩／衛冕軍攻擊效率無懈可擊 Gemini看好阿根廷終結黑馬維德角預測3：0勝

聯合新聞網／ 台北訊
阿根廷在32強淘汰賽面對黑馬維德角，因賠率與數據全面占優，被看好以強勢攻勢壓制對手，預測可順利晉級。 路透通訊社
阿根廷在32強淘汰賽面對黑馬維德角，因賠率與數據全面占優，被看好以強勢攻勢壓制對手，預測可順利晉級。 路透通訊社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 阿根廷 vs. 維德角

比賽時間：07／04　06：00

世界盃進入一槍斃命的32強淘汰賽，尋求衛冕的「藍白軍團」阿根廷面臨不容有失的晉級壓力。面對小組賽連續逼平西班牙與烏拉圭、締造歷史奇蹟的「超級黑馬」維德角，阿根廷已無任何輕敵與試錯的空間。這場攸關晉級的關鍵戰役，阿根廷全隊上下抱持必勝心態，勢必從開哨首分鐘便毫無保留，力求用最猛烈的攻勢粉碎對手的黑馬美夢。

國際不讓分賠率開出阿根廷僅1.152的超低賠，而客隊維德角勝賠則高達23.5，如此懸殊的盤口大幅反映出莊家對於衛冕軍的高度信心。根據數據庫與近期的全場攻守氣勢分析，阿根廷在整體實力的戰力評級上，高出對手高達520分以上。更重要的是，阿根廷在門前製造險境的把握度，也就是進攻終結指標上，拿下了近乎滿分的恐怖數據，展現出無懈可擊的破門效率。

維德角雖展現過人韌性，但面對比賽推進的掌控度堪稱完美的阿根廷，防線潰堤只是時間問題。在強烈晉級戰意驅使下，阿根廷勢必大開殺戒。本場賽事預估將呈現單方面壓制，進球數大機率達到3球以上，預測參考比分為3比0或3比1。

主推薦：

總進球數3球以上

正確比分：

阿根廷 3：0 維德角、阿根廷 3：1 維德角

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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