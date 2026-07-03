加拿大羽賽／劉廣珩許尹鏸狀態佳 直落2晉混雙8強

混雙組合劉廣珩、許尹鏸今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300加拿大羽球公開賽16強戰，以21比12、21比14擊敗美國組合陳子亦、柯貝特，挺進8強，而他們各自的男雙、女雙也晉級。

BWF混雙排名第76名的劉廣珩、許尹鏸上週拿下2人合拍4場後首座超級300美國公開賽冠軍，這週續戰加拿大，16強對上世界排名第48的陳子亦、柯貝特（Francesca Corbett），這也是雙方首度交手。

首局開打後，台灣組合經前幾分鐘摸索，4比4平手時直接拉出一波11比1進攻，強勢以大比分差距收下第1局。

第2局開賽台灣組合就出現過多主動失誤，比賽中段一度以8比13落後，幸好調整很快，許尹鏸網前小球吊動，加上劉廣珩後場重殺，回敬一波13比1攻勢，直接拿下第2局及比賽勝利。

劉廣珩告訴中央社記者，第2局開賽後確實有些迷航，兩個人都打得有點急，後來彼此提醒才逐漸找回節奏，成功壓制對手進攻，很開心順利晉級。

另外，劉廣珩與陳政寬的男子雙打搭檔，在加拿大公開賽從資格賽打起，16強對上自家人賴柏佑、蔡富丞，以21比8、9比21、21比14獲勝，辛苦挺進8強。

至於世界排名第12名的許尹鏸與林芝昀女雙組合，16強對決英格蘭組合凱利（Sian Kelly）與托爾曼（Lizzie Tolman），雖先以16比21輸掉首局，但隨即以21比7、21比11逆轉勝。