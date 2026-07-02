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世足運彩／傳奇巨星最後一舞！C羅：魔笛請讓我延續 推葡萄牙不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
葡萄牙C羅會繼續前進嗎？ 路透
葡萄牙C羅會繼續前進嗎？ 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 克羅埃西亞 vs. 葡萄牙

比賽時間：7／3 07：00

葡萄牙和克羅埃西亞的強強對決，將在7月3日早上07：00在加拿大多倫多BMO體育場正式開踢，這也是兩隊的首度歷史性對決。勝者將挺進16強。而這場在多倫多進行的關鍵戰役，吸引了多數人的注意，因為這即可能是C羅或莫德里奇2位傳奇巨星其中一位的世界盃最後一舞。

小組賽的葡萄牙戰績令人心驚膽跳。與民主剛果和哥倫比亞戰平，僅贏了實力較弱的烏茲別克。葡萄牙有最好的中場組合，布魯諾•費爾南德斯是球隊進攻組織核心，與維堤尼亞、若昂•內維斯是最頂級的組合。葡萄牙總教練馬丁內斯表示：全隊會以最大的動力爭取勝利，延續C羅的世界盃生涯。葡萄牙有最好的中場控制優勢，也希望在開局時就有好的開始。

克羅埃西亞首輪以2：4輸給英格蘭，之後1：0勝巴拿馬，2：1勝迦納。看似跌跌撞撞，但次次驚險過關。大賽經驗豐富，極擅長打淘汰賽。懂得控制比賽節奏、懂得穩住中場、懂得控制失誤。值得注意的是:格子軍團十分擅長限制傳統中鋒的發揮。

氣侯因素也會影嚮球員的體能。當地氣象發布高溫特報，體感溫度恐飆升到攝氏44度，且雷陣雨發生機率高，這將極大的消秏雙方體能，尤其是對陣中擁有高齡球星的兩隊而言。對跑動積極度不高且老是無法有效執行前場高位逼搶的C羅而言，難度更高了。

C羅堪稱足球史上最偉大球員之一，創造了許多歷史記錄，深深影嚮正在努力和比賽對抗的球員們。莫德里奇亦不惶多讓，是足球歷史上最偉大的中場大師之一。而且帶領了400萬的小國克羅埃西亞締造了許多世界盃歷史上的黑馬奇蹟。無論是誰今場延續或誰今場離開，我們都深深感謝您帶給我們好看的比賽和驚歎。

主推薦：

葡萄牙不讓分

其它參考推薦

兩隊是否進球：是

克羅埃西亞單隊0.5大分

總進球數：2-3球

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